Лукашенко забеспокоился 1 25.02.2025, 8:59

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Под угрозой — целые отрасли белорусской экономики.

Отмена западных санкций против России вряд ли пойдет Беларуси на пользу, считает Александр Лукашенко. Потому что отмена санкций означает возвращение в Россию западных компаний и усиление конкуренции для белорусских товаров на российском рынке. Пострадают все. Но некоторые белорусские предприятия и целые отрасли пострадают больше других. Как раз те, кто больше всех выиграл от введения санкций, рассказывает эксперт портала «Белорусы и рынок» Феликс Мирский.

За 2022 год белорусский экспорт в Россию подскочил на 40%. В 2023 году добавил еще 9%. По итогам 2024 года вырос на 6%. Но все хорошее когда-нибудь кончается.

«Меняется ситуация. Где-то, наверное, нам на пользу, где-то вряд ли, если туда (договорятся Путин и Трамп) вернутся все эти иностранные компании — вначале американские, а потом другие — европейские. Будет непросто конкурировать на нашем рынке», — сказал Александр Лукашенко 21 февраля.

Потому что причиной успехов белорусских товаров на российском рынке было не их легендарное качество. Для белорусских производителей подарком судьбы оказался уход из России западных компаний. Белорусские товары хлынули на рынок, на котором у них внезапно не осталось конкурентов.

После начала полномасштабной войны в Украине российские покупатели остались практически без импортных автомобилей. По крайней мере, без привычных брендов. Из России ушли Audi, BMW, Ford, Mazda, Mercedes-Benz и еще пару десятков компаний. Но тут как тут оказался беларусский завод «БелДжи».

В 2022 году завод произвел всего 25 тысяч автомобилей. В 2023 году производство выросло до 68 тысяч. Из них в Беларуси было продано только 15. Все остальное ушло на российский рынок. В 2024 году «БелДжи» произвел и продал 90 тысяч машин, из которых на внутренний рынок ушло только 25 тысяч. Общая стоимость экспорта завода в Россию за прошлый год составила миллиард долларов.

«Ввиду того, что на рынке был очень хороший спрос, мы работали без выходных, по 12 часов в день», — признался директор завода Геннадий Свидерский.

Но не только легковые машины. Другим белорусским машиностроителям уход конкурентов тоже пошел на пользу. Объемы экспорта БелАЗа в Россию в прошлом году составили 900 млн долларов. МАЗ и МТЗ экспортировали не только машин, но и запчастей к ним на 500 млн долларов каждый.

Еще в 2021 году Беларусь импортировала микросхемы из России на 24 млн долларов. Потому что беларусские микросхемы не пользовались большим спросом даже в Беларуси. А уже за 2024 год экспорт белорусских микросхем в Россию составил 125 млн долларов. Потому что в условиях дефицита импортных чипов выбирать не приходится. Самые большие в мире микросхемы тоже сгодятся.

Объединение «Атлант» за 2021 год понесло убытки на 30 млн белорусских рублей. Но затем началась война, и российский рынок покинули западные производители бытовой техники. За 2022 год «Атлант» продал в России уже 245 тысяч холодильников.

Правда, счастье было недолгим. Производители из дружественных стран быстро опомнились, и оказалось, что холодильники «Атлант» плохо выдерживают конкуренцию с китайскими. Уже за 2023 год объемы продаж белорусских холодильников в России сократились на 20 процентов.

Чтобы спасти предприятие, на нем срочно поменяли директора. Но, кажется, это не очень помогло. Потому что дело, конечно, не в директоре, и «Атлант» стал не единственным пострадавшим.

Проблемы у «Атланта» начались раньше, чем у многих других, но на «Атланте» проблемы не закончились. Продажи грузовиков МАЗ в прошлом году сократились на 11%. Доля белорусских тракторов на российском рынке снизилась до 10 процентов. Производство комбайнов на «Гомсельмаш» сократилось на 30% из-за падения продаж в России.

«Мне докладывают, что сегодня отечественная продукция уступает аналогам как по цене, так и по качеству. По цене еще объяснимо. Но почему по качеству?» — жаловался Лукашенко на совещании еще в начале прошлого года.

Но пока белорусским товарам приходится конкурировать в основном с китайскими. Полноценное возвращение западных производителей сулит белорусскому экспорту тяжелые времена.

Потому что у успеха белорусских товаров в России есть обратная сторона. Его цена — тотальная зависимость белорусских производителей от российского рынка.

«БелДжи» продает в России 75% своих машин. У «Гомсельмаша» в Россию идет 85−87% произведенных комбайнов. В продажах Белорусского металлургического завода доля России еще несколько лет назад составляла 40%. По итогам прошлого года она выросла до 60%. Из 9 млрд долларов экспорта белорусского продовольствия за прошлый год на Россию пришлось не меньше 6,5 млрд.

Неудивительно, что перспектива отмены западных санкций против России беларусские власти не слишком радует. Любое усиление конкуренции на российском рынке грозит белорусским производителям большими неприятностями. Потому что Россия велика, а девать беларусские товары в ней может оказаться некуда.

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