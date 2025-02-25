Российский политзаключенный Александр Скобов в суде: Путина могут остановить только танки 3 25.02.2025, 14:43

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Александр Скобов

Сильная речь известного оппозиционера.

Известный советский диссидент, российский политзаключенный Александр Скобов призвал поддержать Украину до победного конца. Выступление политзаключенного в суде публикует сайт kasparov.ru:

— В одном из своих текстов я говорил о целях, которые ставил перед собою, провоцируя свой арест. На первом месте была цель привлечь дополнительное внимание к моим публикациям, обосновывающим необходимость кардинального расширения военной помощи Украине.

Таких публикаций с момента вероломного нападения нацистской России на Украину у меня было около сотни. В этих публикациях мною дается оценка режима Путина как новой постиндустриальной формы нацизма, столь же опасной для цивилизации, как и его исторически первая форма, требующая от цивилизованного мира такого же ответа.

В этих публикациях мною дается анализ идеологии путинщины, восходящей корнями к ультраконсервативным концепциям XIX века об особой русской духовности, особой русской цивилизации, особом русском пути. Это идеология национальной исключительности, национального превосходства русского мессианства. Причем вся русская особость сводится к тому, чтобы терпеть насилие со стороны более сильного и не ограничивать себя в насилии в отношении более слабого. Это, собственно, и есть нацизм. Его суть — вседозволенность силы.

Это бунт архаических, пещерных инстинктов против устанавливаемых цивилизацией правовых и моральных ограничений на насилие и жестокость. Нам можно все. То, что можно нам, нельзя другим. А что можно другим, решаем мы. Вот квинтэссенция программы путинской клики, ее проект нового мирового порядка. Это повтор гитлеровского проекта мирового господства.

Растоптав конституцию собственной страны, путинская клика растоптала и международное право, краеугольный камень которого — категорический запрет на аннексии.

Диктатору нужен не какой-то кусок выжженной земли, на котором еще лет 20 ничего расти не будет. Ему нужно заставить мир признать его право брать то, что ему вздумается.

Нельзя брать чужое — базовый принцип любого цивилизованного общежития. В современном глобализированном мире нарушение запрета на аннексии разрушает всю систему международной безопасности и стабильности. Это уже дважды приводило к мировым войнам в XX веке.

Опрокинув запрет на аннексии, Путин сталкивает человечество в новую мировую войну.

Я рос среди людей, видевших мировую войну не в кино! Все они ненавидели войну. Для моего поколения так же, как и для них, аксиомой было: это не должно повториться. Путинская клика украла у нас эту аксиому, подменив похабненьким «можем повторить».

Подобно клике гитлеровской, она разбудила в людях самые темные, низменные инстинкты: стремление господствовать над другими, подавлять, унижать, истязать, наступать сапогом на лицо другого. Она растлила мой народ, превратив значительную его часть в зомбированное стадо, забывшее, что нельзя брать чужое, нельзя нападать на соседа, нельзя убивать.

Здесь звучали показания свидетелей стороны защиты — людей, которые знают меня хорошо, знают много лет. Они все единодушны в том, что я ненавижу насилие. Да, я ненавижу насилие. Я не могу и не буду безучастно наблюдать, как путинистские банды разбойников и убийц, именуемых российской армией, истязают соседний народ — только потому, что сидящий в Кремле семейный насильник считает этот народ неполноценным недонародом, сбежавшим из его семьи.

Между нами, ненавидящими насилие, и теми, кто разрешил себе вернуть в Европу ужасы войны, которых она не знала с 1945 года, пролегает экзистенциальная, антропологическая пропасть. Спор между нами не может быть разрешен ни в каком суде. Это гражданская война. Путинская Россия превратилась в генератор абсолютного зла, смертельную опасность как для окружающего мира, так и для собственного населения.

Эта опасность должна быть устранена так же, как была устранена опасность, исходившая от гитлеровского рейха. Танки, вторгшиеся на чужую землю, не остановить призывами к миру и совести. Танкам не стыдно. Танки можно остановить только другими танками. А потому — больше танков для Украины! Смерть российско-фашистским захватчикам! Смерть Путину — новому Гитлеру, убийце и палачу! Слава Украине!

У меня все.

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