В Беларуси подорожают сигареты
- 25.02.2025, 20:02
Сразу плюс 35 копеек.
В Беларуси традиционно дорожают сигареты. Следующее повышение цен стоит грядет уже с 1 марта.
Это следует из данных, которые опубликовало Министерство по налогам и сборам.
Судя по предоставленной информации, существенного изменения на рынке табачной продукции ожидать не стоит. Большинство марок останется с прежней ценой, однако несколько популярных позиций прибавят сразу по 35 копеек.
В первый день весны подорожают сигареты «NZ Charm Рэд» и «NZ Charm Браун». За эти марки табака в Беларуси с 1 марта надо будет выложить Br5.
Кроме того, подорожает весь Chapman, но только на 10 копеек. Одна пачка в Беларуси с 1 марта будет стоить Br7,8.