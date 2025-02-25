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В Беларуси подорожают сигареты

  • 25.02.2025, 20:02
В Беларуси подорожают сигареты

Сразу плюс 35 копеек.

В Беларуси традиционно дорожают сигареты. Следующее повышение цен стоит грядет уже с 1 марта.

Это следует из данных, которые опубликовало Министерство по налогам и сборам.

Судя по предоставленной информации, существенного изменения на рынке табачной продукции ожидать не стоит. Большинство марок останется с прежней ценой, однако несколько популярных позиций прибавят сразу по 35 копеек.

В первый день весны подорожают сигареты «NZ Charm Рэд» и «NZ Charm Браун». За эти марки табака в Беларуси с 1 марта надо будет выложить Br5.

Кроме того, подорожает весь Chapman, но только на 10 копеек. Одна пачка в Беларуси с 1 марта будет стоить Br7,8.

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