В Польше появится институт искусственного интеллекта 25.02.2025, 23:26

Он будет объединять два направления – гражданское и военное.

В Польше появится институт искусственного интеллекта. Совет министров принял решение о создании Научно-исследовательского института IDEAS, передает «Польское радио».

Вице-премьер и министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковский подчеркнул, что институт будет находиться в ведении Министерства цифровых технологий и Министерства национальной обороны и будет объединять два направления – гражданское и военное.

«Это и очень важная милитарная часть, потому что мы видим, какое значение мы придаем вооружению Польши, а технологии в этой области имеют ключевое значение, и гражданская часть, которая может служить идеями и концепциями, которые могут быть конкурентным преимуществом, но также и военным преимуществом, которое видно на поле боя», - сказал министр Гавковский.

Министр цифровых технологий Польши добавил, что институт также будет работать над решениями, используемыми в бизнесе, здравоохранении и даже предупреждении стихийных бедствий.

Согласно законопроекту, Министерство цифровых технологий выделит 20 млн злотых на создание Научно-исследовательского института IDEAS, его организацию и запуск.

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