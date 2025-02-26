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В Судане военный самолет упал неподалеку от жилых домов

  • 26.02.2025, 11:50
  • 1,306
В Судане военный самолет упал неподалеку от жилых домов
Изображение: Al Jazeera

Есть жертвы.

Военный самолет потерпел крушение в Судане во время взлета с авиабазы Вади-Сейдна к западу от столицы Хартума. Известно о десятках погибших, среди которых военные и гражданские.

Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным СМИ, авиакатастрофа самолета «Антонов», вероятно, произошла по техническим причинам. Также СМИ писали о том, что самолет врезался в жилой дом

Сообщают о 19 погибших, среди которых - генерал-майор Бахр Ахмед, старший командир в Хартуме. Пострадавшие были доставлены в больницу, а пожарным удалось локализовать огонь на месте аварии.

«Один из наших самолетов потерпел крушение во время взлета из аэропорта Вади-Сейдна вечером 25 февраля», - сообщили в Вооруженных силах Судана, признав, что погибшие и раненые есть и среди гражданских.

Пока никаких дополнительных подробностей о типе самолета, количестве жертв или причине аварии пока не поступало.

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