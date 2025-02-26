В Судане военный самолет упал неподалеку от жилых домов 26.02.2025, 11:50

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Изображение: Al Jazeera

Есть жертвы.

Военный самолет потерпел крушение в Судане во время взлета с авиабазы Вади-Сейдна к западу от столицы Хартума. Известно о десятках погибших, среди которых военные и гражданские.

Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным СМИ, авиакатастрофа самолета «Антонов», вероятно, произошла по техническим причинам. Также СМИ писали о том, что самолет врезался в жилой дом

Сообщают о 19 погибших, среди которых - генерал-майор Бахр Ахмед, старший командир в Хартуме. Пострадавшие были доставлены в больницу, а пожарным удалось локализовать огонь на месте аварии.

A Sudanese military Antonov aircraft crashed in Omdurman, north of Khartoum, on Tuesday evening, killing the crew and several military personnel on board. Eyewitnesses said at least five civilians on the ground were also killed and dozens injured when debris from the plane struck… pic.twitter.com/PS733snFLg — Sudan Tribune (@SudanTribune_EN) February 26, 2025

«Один из наших самолетов потерпел крушение во время взлета из аэропорта Вади-Сейдна вечером 25 февраля», - сообщили в Вооруженных силах Судана, признав, что погибшие и раненые есть и среди гражданских.

Пока никаких дополнительных подробностей о типе самолета, количестве жертв или причине аварии пока не поступало.

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