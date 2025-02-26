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В Беларуси в третий раз пытались продать дом семьи Цепкало

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  • 26.02.2025, 12:32
В Беларуси в третий раз пытались продать дом семьи Цепкало

Очередные торги были назначены на 25 февраля, но они снова не состоялись.

На электронном аукционе «БелЮрОбеспечения» третий раз пытались продать дом семьи Цепкало, который находится в микрорайоне Слепянка в Минске. Очередные торги были назначены на 25 февраля, но они снова не состоялись — не нашлись желающие приобрести эту недвижимость, пишет «Зеркало».

В лот входили двухэтажное строение № 7 площадью почти 420 «квадратов» на улице Тепличной в Минске (внутри есть некоторая мебель и предметы интерьера), а также земельный участок со строениями, он занимает 0,1411 га. В доме зарегистрированы три человека, в том числе двое несовершеннолетних детей.

Начальная стоимость выставленного лота была на уровне 1 262 400 рублей.

Эту недвижимость уже дважды выставляли на аукцион, но желающих приобрести ее не нашлось. Первый раз начальная цена лота была 2 104 000 рублей, во второй — 1 683 200 рублей.

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