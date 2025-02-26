В Беларуси в третий раз пытались продать дом семьи Цепкало

В Беларуси в третий раз пытались продать дом семьи Цепкало3
- 26.02.2025, 12:32
Очередные торги были назначены на 25 февраля, но они снова не состоялись.
На электронном аукционе «БелЮрОбеспечения» третий раз пытались продать дом семьи Цепкало, который находится в микрорайоне Слепянка в Минске. Очередные торги были назначены на 25 февраля, но они снова не состоялись — не нашлись желающие приобрести эту недвижимость, пишет «Зеркало».
В лот входили двухэтажное строение № 7 площадью почти 420 «квадратов» на улице Тепличной в Минске (внутри есть некоторая мебель и предметы интерьера), а также земельный участок со строениями, он занимает 0,1411 га. В доме зарегистрированы три человека, в том числе двое несовершеннолетних детей.
Начальная стоимость выставленного лота была на уровне 1 262 400 рублей.
Эту недвижимость уже дважды выставляли на аукцион, но желающих приобрести ее не нашлось. Первый раз начальная цена лота была 2 104 000 рублей, во второй — 1 683 200 рублей.