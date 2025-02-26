СМИ: Будущий канцлер Германии неожиданно едет на переговоры к Макрону

СМИ: Будущий канцлер Германии неожиданно едет на переговоры к Макрону4
- 26.02.2025, 18:55
- 2,100
Встреча может состояться уже сегодня.
Лидер блока консерваторов Германии ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который, скорее всего, станет следующим канцлером страны, отправляется в Париж для переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Об этом узнало Politico.
По словам четырех источников, осведомленных о визите Мерца, тот должен встретиться с Макроном уже в среду, 26 февраля. Это будет его первый зарубежный визит после победы ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг.
Представитель Христианско-демократического союза – партии Мерца – отказался подтвердить факт встречи в комментарии Politico.
В то же время три источника издания говорят, что переговоры будут посвящены политической ситуации в Германии после выборов и текущим коалиционным переговорам, а также трансатлантическим отношениям – в продолжение разговора Макрона с президентом США Дональдом Трампом.