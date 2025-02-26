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СМИ: Будущий канцлер Германии неожиданно едет на переговоры к Макрону

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  • 26.02.2025, 18:55
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СМИ: Будущий канцлер Германии неожиданно едет на переговоры к Макрону
Фридрих Мерц

Встреча может состояться уже сегодня.

Лидер блока консерваторов Германии ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который, скорее всего, станет следующим канцлером страны, отправляется в Париж для переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом узнало Politico.

По словам четырех источников, осведомленных о визите Мерца, тот должен встретиться с Макроном уже в среду, 26 февраля. Это будет его первый зарубежный визит после победы ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг.

Представитель Христианско-демократического союза – партии Мерца – отказался подтвердить факт встречи в комментарии Politico.

В то же время три источника издания говорят, что переговоры будут посвящены политической ситуации в Германии после выборов и текущим коалиционным переговорам, а также трансатлантическим отношениям – в продолжение разговора Макрона с президентом США Дональдом Трампом.

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