Как нужно заряжать смартфон на Android 26.02.2025, 21:35

Соблюдайте три правила, если не хотите раньше времени менять батарейку.

Если вы хотите продлить срок службы аккумулятора вашего смартфона, важно знать несколько простых правил зарядки.

Правильная зарядка не только значительно увеличивает долговечность аккумулятора, но и помогает избежать проблем, связанных с его производительностью. Вот несколько основных рекомендаций, которые подойдут для любого устройства с Android.

Используйте зарядное устройство из комплекта

Первый и, пожалуй, самый важный совет — всегда заряжайте смартфон с помощью оригинального зарядного устройства, которое было включено в комплект. Использование другого адаптера питания может привести к более медленной зарядке или, что еще хуже, негативно сказаться на здоровье аккумулятора. Хотя неоригинальные зарядные устройства в большинстве случаев не вызывают серьезных проблем, они могут снизить общую эффективность питания устройства, особенно если ваше устройство поддерживает функцию быстрой зарядки.

Избегайте перегрева смартфона

Перегрев – еще один враг аккумуляторов. Он может возникнуть не только из-за использования неоригинального зарядного устройства, но и в результате зарядки на солнце или рядом с нагревающимися бытовыми приборами. Нагревшаяся батарея подвергается большему риску повреждения, особенно если она полностью заряжена. Высокая температура может значительно сократить срок службы аккумулятора, поэтому старайтесь избегать перегрева вашего устройства, особенно во время активного использования, например, во время игры в мобильные игры.

Заряжайте устройство по мере необходимости

Не дожидайтесь, когда уровень заряда вашего смартфона опустится до нуля или не переполняйте его заряд до максимума. Google рекомендует подзаряжать устройство в любое время, когда у вас есть возможность. Однако время от времени стоит полностью разрядить аккумулятор до уровня ниже 10% и затем оставить смартфон на зарядке на ночь. Этот процесс помогает откалибровать батарею, позволяя ей точно определять свою реальную емкость.

Некоторые эксперты предостерегают от ночной зарядки, утверждая, что это может негативно сказаться на ресурсе аккумулятора. Тем не менее, представители известных компаний, таких как Anker и iFixit, уверены, что современные устройства справляются с этой задачей, и ночная зарядка значительно не повлияет на срок службы батареи, если вы используете надежные аксессуары.

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