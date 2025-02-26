На Google Maps нашли «НЛО под защитой танков» 1 26.02.2025, 22:09

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Вокруг загадочного объекта в пустыне в США выросли целые теории.

На гугл-картах в пустыне в Калифорнии нашли необычный объект — темное пятно, окруженное танками, неподалеку от которого лежат осколки техники. Блогеры называют это «следами НЛО» и уже несколько лет строят теории о секретных правительственных экспериментах. Впервые о загадочной территории неподалеку от Долины Смерти в Соединенных Штатах заговорили еще в 2021 году, однако видео об аномальной территории до сих пор набирают миллионы просмотров. Связь с военными у территории действительно есть, но разгадка куда проще, чем кажется. Еще одна Зона 51 — в материале «Холода».

Загадочный объект недалеко от Долины Смерти в Калифорнии заинтересовал пользователей соцсетей еще в 2021 году. Однако видео о нем в аккаунтах американских подкастеров TB4Y набирает миллионы просмотров до сих пор. Блогеры утверждают, что нашли на картах Google Earth следы инопланетян или засекреченную военную базу.

В видео участники подкаста показывают темный углубляющийся объект посреди пустыни, напоминающий портал между мирами из компьютерных игр. Они даже предлагают зрителям проверить их слова и публикуют точные координаты: 35.88995627666519, -117.6712598386822.

«Там словно бесконечная пустыня. На многие мили — ни городов, ни построек, ничего. Единственное, с чем это можно сравнить, — какой-то портал или что-то в этом роде, серьезно. Вокруг на многие мили расставлены гр**аные танки, охраняющие его. Ты даже не можешь подойти туда», — говорит один из ведущих.

Спутниковые снимки на этом месте действительно показывают темное пятно каплевидной формы, а рядом с ним можно разглядеть военную технику. Эта находка вызвала волну обсуждений и конспирологических теорий.

Пользователи делятся своими версиями о том, что такое этот необычный объект, в комментариях под видео и на Reddit. Одна из самых популярных гипотез — следы инопланетных существ. Многие сравнивают объект с изображениями из научной фантастики и предполагают, что блогеры обнаружили новую «Зону 51» («Зона 51» — секретная военная база США, которую конспирологи связывают с правительственными научными экспериментами и контактами с инопланетянами. — Прим. «Холод»). Некоторые находят сходство с кораблем «Тысячелетний сокол» из «Звездных войн», а один из комментаторов шутит, что это портал в ад.

Блогеры считают, что правительство может заниматься здесь секретными разработками. В поддержку этой гипотезы приводят тот факт, что территория практически полностью пуста: нет деревьев, кустарников, только ровная земля и охрана в виде военной техники.

Некоторые пользователи даже публикуют увеличенные снимки местности и пытаются понять, зачем здесь расставлены танки. Они соединяют военную технику линиями и ищут стратегию их расстановки.

Все намного проще

Однако более прагматичные комментаторы уверены, что у загадочного объекта есть простое и логичное объяснение. Они обратили внимание, что он находится неподалеку от территории военно-морской базы Чайна-Лейк, которая была известна как один из крупнейших полигонов в США.

Более того, пользователи заметили, что подобные впадины встречаются и на других испытательных площадках. Например, на полигоне Абердин в Мэриленде есть объекты похожей формы. По словам пользователей, так выглядят искусственные резервуары с водой, в которых военные тестируют радарные технологии самолетов для обнаружения целей на воде.

Один из пользователей, утверждающий, что служил на этой базе, написал: «Ее основная задача — испытания экспериментального оружия. В основном здесь тестируют ракеты: от баллистических до боковых. Ничего необычного».

Эту информацию подтверждают данные GlobalSecurity.org — независимого американского некоммерческого центра, занимающегося исследованиями в области вооружений и военного права. Согласно сведениям сайта, загадочный «портал» расположен на территории полигона Etcheron Valley Junction Ranch. Там находятся целых два таких резервуара: «мокрый» — пруд размером 23 на 30 метров, имитирующий морскую среду, и «наклонный» — впадина 24 на 42 метра, предназначенная для тестирования оружия под различными углами наклона.

Такие резервуары позволяют моделировать ситуации, когда летящим объектам необходимо точно определять положение небольших целей с помощью радаров. В подтверждение этому на берегу водоема можно даже увидеть небольшую лодку.

Кроме того, неподалеку от этого объекта на карте видно несколько небольших зданий. По словам комментаторов, там размещены радиочастотные антенны, которые военные используют для проверки поперечного сечения радара. Как отмечает GlobalSecurity.org, полигон специально построили именно в этой местности, поскольку окружающие долину горы состоят из вулканических пород с высоким содержанием железа и позволяют эффективно блокировать радиоволны, передавая сигналы на любых частотах с высокой мощностью.

Некоторые пользователи также попытались проанализировать снимки этой территории на Google Earth за прошлые годы и выяснили, что впадина появилась не сразу. Постепенно с 1990-х годов на месте ровной земли появились следы строительных работ, затем углубление, а затем оно заполнилось темной жидкостью. Комментаторы объясняют, что резервуар неглубокий. Он кажется таким темным из-за осадков, скопившихся на дне.

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