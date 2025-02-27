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Десять лет назад был убит Борис Немцов

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  • 27.02.2025, 10:58
  • 1,342
Десять лет назад был убит Борис Немцов
Борис Немцов

Лидера российской оппозиции застрелили в центре Москвы 27 февраля 2015 года.

Ровно 10 лет назад - 27 февраля 2015 года – в центре Москвы был застрелен один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов. На момент убийства он был депутатом Ярославской областной думы, а до этого – первым губернатором Нижегородской области, членом Совета Федерации Федерального собрания, министром топлива и энергетики РФ, первым заместителем председателя правительства РФ, депутатом Государственной думы III созыва, где также был заместителем председателя и руководителем фракции «Союз правых сил».

Уже в десятые годы XXI века Немцов был членом Координационного совета российской оппозиции и сопредседателем партии РПР – «Парнас».

Фото: AP

В преддверие 10-й годовщины убийства Немцова в российских соцсетях часто цитировалось четверостишие Игоря Губермана:

«Россия обретет былую стать

Которую по книгам мы любили,

Когда в ней люди станут вырастать

Такие же, как те, кого убили».

Летом 2017 года к 20 годам по делу об убийстве политика приговорили бывшего бойца чеченского батальона внутренних войск «Север» Заура Дадаева. Сроки по делу также получили братья Анзор и Шадид Губашевы (19 и 16 лет колонии соответственно), Темирлан Эскерханов (14 лет) и Хамзат Бахаев (11 лет). Еще один подозреваемый, Беслан Шаванов, подорвался на гранате во время задержания.

«Организатором преступления» СК России назвал Руслана Мухудинова — бывшего водителя офицера батальона «Север» Руслана Геремеева, он объявлен в розыск.

Дочь Немцова Жанна просила отменить приговор обвиняемым, чтобы переквалифицировать дело с убийства (ст. 105 УК) на посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК): бывший вице-премьер Борис Немцов на момент убийства был депутатом Ярославской областной думы и сопредседателем партии ПАРНАС.

Она называла расследование в России неэффективным и говорила о политическом мотиве убийства. Жанна Немцова спустя несколько месяцев со дня гибели отца подала жалобу в ЕСПЧ, обвинив российские власти в нарушении ст. 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (права на жизнь), а также ст. 10, 13 (право на свободное выражение мнения и право на эффективное средство правовой защиты).

В июле 2023 года ЕСПЧ постановил, что Россия должна выплатить дочери оппозиционера €20 тыс., поддержав ее позицию о неэффективности расследования. Москва вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ в 2022 году после решения покинуть Совет Европы.

Одним из главных памятных мест об убийстве Бориса Немцова стал «Немцов мост» – народный мемориал на Большом Московорецком мосту, спонтанно возникший на месте убийства политика.

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