Трамп ударит по своим фанатам — Орбану и Фицо 27.02.2025, 12:21

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Кто станет главной жертвой «тарифной войны».

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пересмотрел свой региональный экономический прогноз на 2025 год в сторону понижения на 0,3 п.п. по сравнению с прогнозом от сентября 2024 года. Планы США поднять таможенные пошлины ударят прежде всего по Словакии, Венгрии и Литве.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Согласно прогнозу, в настоящее время ожидается, что рост в экономиках, куда инвестирует банк, составит в среднем 3,2% в этом году, а затем ускорится до 3,4% в 2026 году.

Этот пересмотр в сторону понижения обусловлен в первую очередь более слабым внешним спросом в Центральной Европе, странах Балтии и юго-восточных странах ЕС.

Согласно отчету, одной лишь возросшей неопределенности достаточно, чтобы отпугнуть инвестиции, ослабить производство и нарушить глобальные цепочки поставок. Если смотреть дальше неопределенности, краткосрочное воздействие тарифов и торговых ограничений на отдельные экономики будет зависеть от того, будут ли тарифы применяться повсеместно или только к избранным торговым партнерам.

Сценарий, при котором Соединенные Штаты повышают тарифы на весь импорт еще на 10 процентных пунктов, может привести к сокращению ВВП в регионах ЕБРР на 0,1-0,2% в краткосрочной перспективе. В то время как Словакии, Венгрия и Литва являются одними из экономик Европы, которые наиболее уязвимы к таким мерам из-за их общей торговой зависимости от рынка США.

Отметим, в Словакии и Венгрии у власти находятся фанаты политики Трампа Роберт Фицо и Виктор Орбан.

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