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В Стамбуле начались переговоры США и России

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  • 27.02.2025, 12:46
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В Стамбуле начались переговоры США и России

Переговоры проходят в закрытом для прессы формате.

Российская делегация приехала в резиденцию генконсула США в Стамбуле, там проходит встреча представителей Москвы и Вашингтона по работе посольств.

Переговоры проходят в закрытом для прессы формате, уточняет ТАСС. Составы делегаций не раскрывались.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что на переговорах будет обсуждаться восстановление работы посольств в обеих странах. Он подчеркнул, что российскую сторону будут представлять различные дипломаты и эксперты.

Как пишет Reuters, в Госдепартаменте США сообщили, что на встрече не будет обсуждаться ситуация в Украине, однако переговоры будут рассматриваться Штатами «как проверка желания Москвы по-настоящему взаимодействовать».

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