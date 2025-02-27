В Стамбуле начались переговоры США и России

В Стамбуле начались переговоры США и России1
- 27.02.2025, 12:46
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Переговоры проходят в закрытом для прессы формате.
Российская делегация приехала в резиденцию генконсула США в Стамбуле, там проходит встреча представителей Москвы и Вашингтона по работе посольств.
Переговоры проходят в закрытом для прессы формате, уточняет ТАСС. Составы делегаций не раскрывались.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что на переговорах будет обсуждаться восстановление работы посольств в обеих странах. Он подчеркнул, что российскую сторону будут представлять различные дипломаты и эксперты.
Как пишет Reuters, в Госдепартаменте США сообщили, что на встрече не будет обсуждаться ситуация в Украине, однако переговоры будут рассматриваться Штатами «как проверка желания Москвы по-настоящему взаимодействовать».