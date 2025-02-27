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Власти засекретили данные о владельцах экс-McDonald’s

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  • 27.02.2025, 13:11
Власти засекретили данные о владельцах экс-McDonald’s

Фирма одного из «кошельков» Лукашенко поставляет продукцию этой сети ресторанов.

Белорусские власти, похоже, засекретили данные о владельцах сети ресторанов быстрого питания «Мак.Бай» (экс-Mcdonald's). Так, эта информация исчезла из Единого госрегистра юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР), заметило «Бюро».

Как ранее сообщало «Зеркало», в июне 2024 года у компании сменился владелец. Сеть ресторанов через компанию «Кволити Фуд» стала принадлежать двум белорусам — Алексею Савчуку и Виктории Данько. Савчук владеет молокоперерабатывающими заводами в Беларуси и России и входит в топ-30 успешных белорусских бизнесменов.

Теперь в ЕГР не указаны собственники ни «Мак.Бай», ни «Кволити Фуд», заметило «Бюро».

Также «Бюро» обратило внимание на то, что компания «Велес-Мит» — одно из предприятий «кошелька» Лукашенко Алексея Олексина поставляет в новый «Мак.Бай» свою продукцию. В июле 2023 года МАРТ сообщал, что сеть ресторанов «переходит на отечественные продукты». Оказалось, что компания «Велес-Мит», принадлежащая семье Алексея Олексина, — поставщик бургерных котлет и ветчины для сети ресторанов.

«Велес-Мит» — не единственный крупный белорусский поставщик для этой сети ресторанов. Также продукцию в рестораны «Мак.Бай» поставляет «Савушкин продукт» (молочные продукты), «Серволюкс» (продукты из курицы) и «Солигорская птицефабрика».

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