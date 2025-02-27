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Несовершеннолетний сын Кадырова стал судьей в Египте

  • 27.02.2025, 14:23
  • 3,382
Несовершеннолетний сын Кадырова стал судьей в Египте

Речь идет о разрешении коммерческих и экономических споров на межгосударственном уровне.

Несовершеннолетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда.

Речь идет об инстанции при Лиге Арабских государств, которая разрешает коммерческие и экономические споры как между юридическими лицами, так и на межгосударственном уровне.

Также 17-летнему Адаму вручили медаль «Почетный гость Ливии». Это произошло во время визита чеченской делегации в Египет, рассказал Рамзан Кадыров.

Представители республики приехали в Каир для координации взаимодействия между генеральным секретариатом Совета арабского экономического единства и Чечней. В рамках визита были подписаны протоколы о сотрудничестве Арабского арбитражного суда и некоторых региональных учреждений России. Комментируя назначение и новую награду сына, Кадыров заявил, что «этот шаг свидетельствует о высоком уровне доверия и признании его вклада в развитие международного сотрудничества». В свою очередь депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов назвал новоиспеченного члена Арабского арбитража «всесторонне развитым молодым специалистом».

Адам Кадыров входит в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы российского субъекта. Он получил широкую известность в 15 лет, когда избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана волгоградца Никиту Журавеля. После этого на сына Кадырова посыпались награды. Ему присвоили звание героя Чечни, вручили орден «Дуслык» — вторую по значимости награду Татарстана, орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» и «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», религиозный орден «За заслуги перед Уммой» и орден «За служение религии Ислам» I степени. В декабре Адам стал почетным журналистом и «отличником скорой помощи». Всего на его счету как минимум 15 наград. Также с прошлого года он курирует Российский университет спецназа имени Путина в Грозном.

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