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В Японии создали самую маленькую в мире видеоигру

  • 27.02.2025, 15:52
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В Японии создали самую маленькую в мире видеоигру
иллюстративное фото

C помощью нанотехнологий.

Исследователи из Университета Нагои под руководством профессора Такаюки Хошино разработали уникальную компьютерную игру, в которой игроки управляют наночастицами размером около одного нанометра. Для этого они разработали новую технологию «нано-смешанной реальности» (nano-mixed reality, MR), объединяющую цифровые объекты с реальными наноматериалами в режиме реального времени. Работа опубликована в журнале Japanese Journal of Applied Physics (JJAP).

Используя высокоскоростные электронные пучки, ученые смогли создать динамические электрические поля и управлять движением наночастиц. В качестве демонстрации они разработали игру в стиле классических аркад, где игрок управляет миниатюрным космическим кораблем и «стреляет» по полистироловым наночастицам, фактически манипулируя материальными объектами на наноуровне.

«Игрок управляет кораблем и стреляет в реальные наночастицы, заставляя их двигаться. Мы впервые продемонстрировали, как цифровые данные могут взаимодействовать с физическими нанообъектами в режиме реального времени», — объяснил Хошино.

Помимо игр, технология может открыть новые возможности в нанотехнологиях и биомедицине. Ученые рассматривают ее как инструмент для сборки биомолекул, точного управления веществами в организме и даже революции в 3D-печати на молекулярном уровне.

«Представьте, что можно печатать сложные объекты в реальном времени или направлять лекарственные вещества прямо к вирусным клеткам. Это может изменить подход к медицине и нанотехнологиям», — добавил Хошино.

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