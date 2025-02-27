Россиянин бросил гранату в здание правительства Самарской области 27.02.2025, 16:38

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Мотивом поступка стало недовольство властью.

Утром 27 февраля у здания правительства Самарской области России произошел взрыв — мужчина бросил на крыльцо взрывное устройство, предположительно, ручную гранату. В результате инцидента была повреждена тротуарная плитка, но обошлось без жертв и пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале, пишет The Moscow Times.

«На месте работали оперативные службы. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Мужчина задержан. Цель — пока непонятна. Запугать? Не получится», — заявил глава области.

По данным Shot, злоумышленником оказался местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Во время совершения преступления мужчина был пьян, пишет канал. Как утверждает сам задержанный, гранату он нашел. По информации «112», к зданию правительства подозреваемого привез его сын, а мотивом поступка стало недовольство властью, о чем самарец заявил в ходе допроса.

«РИА Новости» уточняют, что следственные действия ведутся и в отношении сына задержанного.

Инцидент произошел на фоне недавних заявлений Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе. В конце ноября, выступая на заседании комиссии Госсовета, губернатор заявил, что футбольный клуб «Крылья Советов» задолжал 36 млн рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По его словам, коррупционный рынок в российском футболе оценивается примерно в 500 млн рублей и может затрагивать около десяти команд высшего дивизиона. После этого Федорищеву, как утверждает он сам, стали поступать угрозы.

Высказывания губернатора вызвали жесткую реакцию со стороны клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), которые потребовали от чиновника предоставить доказательства коррупционных схем. В ответ Федорищев выразил разочарование позицией лиги и пояснил, что в рамках следствия не может разглашать конкретные факты, подтверждающие его слова.

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