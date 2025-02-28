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ФСБ заявила о подготовке покушения на «духовника Путина»

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  • 28.02.2025, 9:19
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ФСБ заявила о подготовке покушения на «духовника Путина»

«Крымского» митрополита Тихона якобы собирались убить в Москве.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила в Москве теракт в отношении крымского митрополита Тихона (Георгия Шевкунова), который готовила военная разведка Украины, сообщили ТАСС в Центре общественных связей спецслужбы.

Задержаны двое подозреваемых — граждане Украины и России. По данным ФСБ, в середине 2024 года Главное управление разведки (ГУР) Украины завербовало мужчин с помощью Telegram. В декабре прошлого года через тайник им передали самодельное взрывное устройство.

«Преступную акцию они планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в Москве. После совершения преступления планировали выехать из России с использованием поддельных паспортов, предоставленных украинскими спецслужбами», — отметили в ФСБ.

Один из задержанных — Денис Попович, следует из видео допроса, который опубликовал Рен ТВ. По данным «Осторожно, новости», 27-летний Попович родился в Украине и был секретарем Тихона. Его задержали еще 13 января по пути в Сретенский монастырь. В ходе допроса мужчина рассказал, что был завербован для слежки за передвижениями Тихона.

«Это было предложено под угрозой расправы, убийства моих родственников, впоследствии была поставлена задача найти союзника и ликвидировать митрополита Тихона», — сказал Попович. По его словам, бомбу планировалось заложить в жилом помещении в Сретенском монастыре в Москве. Вторым задержанным оказался 28-летний Никита Иванкович. Он выпускник Сретенской духовной семинарии и алтарник храма в московских Сокольниках.

Отца Тихона назначили главой Крымской митрополии Русской православной церкви (РПЦ) осенью 2023 года. До этого он был епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии, игуменом Успенского Псково-Печерского монастыря в городе Печоры. С 1995 по 2018 год он служил наместником Сретенского монастыря в городе Москве. В 2013 году газета Financial Times назвала Шевкунова духовником президента РФ Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Шевкунов давно знаком с главой государства и активно участвует в проектах президентской администрации. Однако представитель Кремля отказался комментировать вопросы о духовных отношениях Тихона с президентом. В РПЦ также не подтверждали, что он является духовником Путина. В ноябре прошлого года Путин наградил митрополита Тихона орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за восстановление музейного комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе.

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