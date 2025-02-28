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На границе контрабандист с белорусскими сигаретами сбил литовского пограничника

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  • 28.02.2025, 11:22
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На границе контрабандист с белорусскими сигаретами сбил литовского пограничника
иллюстративное фото

Тот стрелял в колесо.

Литовская Служба охраны государственной границы сообщила о происшествии в деревне Швендубре, что менее чем в 2 км от границы с Беларусью.

В ночь на 27 февраля пограничники обратили внимание на подозрительный автомобиль Volkswagen Passat, который ехал по гравийной дороге в километре от границы с Беларусью. Пограничники обнаружили, что на лугу вблизи приземлился воздушный шар с каким-то грузом – так нередко переправляют контрабандные сигареты из Беларуси.

Водитель машины, за которой стали следить пограничники, выключил фары, свернул с дороги на луг. Затем водитель и его пассажир отделили груз от воздушного шара, положили в машину и стали возвращаться к дороге.

Пограничники на Toyota Land Cruiser включили мигалку и сирену, поехали за «Фольксвагеном», потребовали остановиться. Водитель не выполнил требования, выехал на гравийную дорогу, затем врезался в дорожный знак у моста через реку. Пограничники вышли из служебной машины, приблизились к «Фольксвагену».

Внезапно машина подозреваемых дала задний ход. Один из пограничников чуть не попал под колеса, его сбила машиной и отбросило на обочину. Машина проехала несколько метров и остановилась. Пограничник сумел подняться на ноги, приблизился к машине, выстрелил в колесо. После этого подозреваемые не пытались скрыться, были задержаны.

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