За эту зиму из Минска вывезли в 530 раз меньше снега, чем за прошлую 28.02.2025, 13:27

На снегосплавные пункты вывезли чуть больше 860 кубометров снега.

Этой зимой из белорусской столицы вывезли в 530 раз меньше снега. Такую цифру в пресс-центре БелТА назвал заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Артем Ганчар.

По его словам, прошлой зимой в Минске вывезли примерно 460 тыс. кубометров снега на снегосплавные пункты, текущей зимой — чуть больше 860 кубометров. В итоге разница — сотни раз.

Артем Ганчар добавил, что в Минске этой зимой использовано около 10 тыс. тонн песко-соляной смеси и примерно 50 тыс. тонн технической соли. Это примерно в три раза меньше, чем в прошлом году.

Он отметил, что в этом году основной не столько боролись со снегом, сколько старались не допустить гололедицы.

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