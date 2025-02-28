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Россия не может продать алмазы на $1,3 миллиарда

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  • 28.02.2025, 21:10
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Россия не может продать алмазы на $1,3 миллиарда

Из-за санкций.

Попавшая под западные санкции госкорпорация «Алроса», крупнейший в России и в мире производитель алмазов, столкнулась с резким ростом запасов нераспроданных камней, сообщает The Moscow Times.

На конец 2024 года на балансе «Алросы» накопилась нереализованная продукция на 129,9 млрд рублей, или $1,3 млрд (по курсу ЦБ на конец декабря), следует из опубликованного в пятницу отчета компании по МСФО.

За год запасы алмазов «Алросы» подскочили в 1,5 раза, или на 45,3 млрд рублей после того, как их закупки практически прекратила Индия — крупнейший в мире импортер. В сентябре спад поставок на индийский рынок достигал 96%.

По итогам года «Алроса» отчиталась о потере 26% выручки, почти половины EBITDA и падении чистой прибыли в 4,4 раза, до 19,3 млрд рублей. Результаты компании «ожидаемо слабые», констатирует аналитик ПСБ Евгений Локтюхов: второе полугодие «Алроса» завершила с чистым убытком на 17,3 млрд рублей, а год — с кассовым разрывом. Ее свободный денежный поток стал отрицательным: поступления на счета оказались меньше оттока на 17,6 млрд рублей, а чистый долг утроился и достиг 107,9 млрд рублей.

На бизнес «Алросы» давят снижение спроса на ювелирные украшения, значительные запасы бриллиантов у огранщиков, повышение ключевой ставки ЦБ, инфляция и повышение налога на прибыль, перечисляет компания в отчете.

С 2022 года «Алроса» находится под западными санкциями, а с начала 2024 года страны G7 ввели эмбарго на ее алмазы. С марта прошлого года также запрещен импорт алмазов российского происхождения через третьи страны.

В ноябре глава «Алросы» Павел Маринычев сообщил, что компания будет вынуждена приостановить разработку некоторых наименее рентабельных, а также сократить часть сотрудников. «Алроса», по словам Маринычева, уменьшит фонд оплаты труда на 10% за счет оплаты руководителей, специалистов и служащих, а также введет введения неполный рабочий день и отпуска за свой счет.

«Отрасль сейчас переживает очередной кризис. Этот кризис достаточно глубокий, — жаловался Маринычев. — Мы сейчас, конечно, в таком достаточно непростом состоянии находимся <…> И в этой связи мы находимся в периоде, когда вынуждены заниматься оптимизационными мероприятиями».

Оснований для существенного улучшения ситуации на рынках алмазной продукции пока не видно, отмечает Локтюхов из ПСБ.

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