Зеленский досрочно покинул Белый дом 20 28.02.2025, 21:42

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Пресс-конференция президентов Украины и США отменена.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, и после заявления президента США о том, что президент Украины «не готов к миру».

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома, пишет «Европейская правда».

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на чиновника Белого дома, что пресс-конференция президентов Украины и США отменена.

Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу поспорили в Белом доме при телекамерах и на повышенных тонах относительно войны в Украине.

После этого Трамп заявил, что Владимир Зеленский «не готов к миру».

Президент США также сказал на встрече с президентом Зеленским, что он выступает и за Украину, и за Россию.

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