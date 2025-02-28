Зеленский досрочно покинул Белый дом20
- 28.02.2025, 21:42
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Пресс-конференция президентов Украины и США отменена.
Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, и после заявления президента США о том, что президент Украины «не готов к миру».
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома, пишет «Европейская правда».
Телеканал CNN сообщил со ссылкой на чиновника Белого дома, что пресс-конференция президентов Украины и США отменена.
Зеленский, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу поспорили в Белом доме при телекамерах и на повышенных тонах относительно войны в Украине.
После этого Трамп заявил, что Владимир Зеленский «не готов к миру».
Президент США также сказал на встрече с президентом Зеленским, что он выступает и за Украину, и за Россию.