Стали известны подробности спора Зеленского с Трампом и Вэнсом 10 28.02.2025, 22:20

6,558

Украинский президент подчеркнул, что приехал в США «не в карты играть».

Президент Украины Владимир Зеленский в прямом эфире поспорил с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

«Украинская правда» опубликовала подробности спора со ссылкой на трансляцию встречи Зеленского и Трампа в Белом доме 28 февраля

Сначала Вэнс заявил, что сейчас администрация Трампа своими дипломатическими действиями доказывает, что работает над урегулированием войны в Украине. Зеленский напомнил, что с 2014 года Россия оккупировала Крым и часть востока Украины и до сих пор Путина никто не остановил, хотя в США уже сменилось несколько администраций под руководством Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена.

Зеленский заявил: «Он (Путин - ред.) оккупировал большую часть Украины, Крым. Это было с 2014 года... Были президент Обама, президент Трамп, президент Байден, теперь снова президент Трамп. Пусть его Бог благословит и даст ему возможность остановить войну. Но с 2014 года его никто не остановил. Он оккупировал и оккупировал, убивал людей... Его никто не остановил. Мы имели с ним разговоры, очень много разговоров... Я подписал с ним соглашение в 2019 году... Но после этого он нарушил перемирие. Он не пошел на обмен пленными. О какой дипломатии вы говорите, Джей Ди?».

Вэнс ответил, что он говорит о дипломатии, которая может «совершить разрушение вашей страны» и обратил внимание, что Украина «заставляет людей» идти воевать, поскольку имеет недостаток людей на поле боя.

«Вы должны быть благодарны президенту (Трампу - ред.) за попытки завершить конфликт», - сказал Джей Ди Вэнс, после этого обвинив Зеленского в том, что он прибыл в Овальный кабинет, чтобы «атаковать» администрацию Трампа.

«Много вопросов. Начнем с самого большого. Во время войны каждый имеет проблемы. Даже у вас. Но у вас есть красивый океан и он вас ограждает. Но вы почувствуете в будущем», - ответил Зеленский.

Трамп перебил его и сказал: «Нет, нет, нет, нет. Не говорите нам, что мы чувствуем. Мы пытаемся решить проблему. Не говорите нам, что мы чувствуем. Вы не в позиции диктовать, запомните это».

Трамп заявил Зеленскому, что Украине не хватает «сильных карт» и украинцам надо быть благодарными. В ответ Зеленский сказал, что не приехал «играть в карты».

«Я не диктую», - ответил Зеленский, объяснив, что Соединенные Штаты «почувствуют влияние».

Трамп сказал, что Зеленский «не в хорошем положении» и «не имеет карт», а с Соединенными Штатами у него «будут карты».

«Я не играю карты. Я очень серьезно. Я президент в войне», - ответил украинский президент.

«Вы играете в азартные игры с Третьей мировой войной. И то, что вы делаете, является пренебрежительным к стране, к этой стране», - перебил Зеленского Трамп.

«Я испытываю уважение к вашей стране», - сказал Зеленский.

В спор вмешался Джей Ди Вэнс с вопросом: «Вы говорили слово «спасибо»? «Много раз», - ответил Зеленский.

Затем Джей Ди Вэнс вспомнил о визите Владимира Зеленского на завод в Пенсильвании во время избирательной кампании в США, якобы выражая поддержку оппозиции.

«Пожалуйста, если вы считаете, что вы будете очень громко говорить о войне...», - сказал Зеленский, обратив внимание на повышенный тон Джей Ди Вэнса.

Трамп перебил Зеленского: «Он не говорит громко. У вашей страны большие проблемы». Президент Украины попытался задать вопрос, но Трамп сказал, что «вам не разрешено говорить».

Президент Зеленский все же сказал, что Украина стоит стойко уже три года, хотя и была одна с начала войны. Трамп перебил его и сказал, что Украина не была одна, а предыдущий президент Байден передал ей «350 млрд долларов».

Далее в перепалке было трудно понять, что говорили оба президента, поскольку они перебивали друг друга. В конце концов Джей Ди Вэнс попытался «закрыть рот» Зеленскому, сказав, что здесь, перед телекамерами американских СМИ видно, что он «не прав».

«Вы говорите нам: я не хочу перемирия, я не хочу перемирия. Я хочу это, я хочу. Слушайте, если вы хотите перемирие прямо сейчас, я говорю: берите», - заявил Трамп.

На это президент Зеленский поинтересовался, а где гарантии для Украины? Президент Трамп не дал ответа на этот вопрос.

Тогда от СМИ прозвучал вопрос, какими будут действия США, если Россия нарушит перемирие.

«А что если что-нибудь? Что если бомба упадет не вашу голову прямо сейчас? Что будет, если они сорвут его? Я не знаю. Они не уважали Байдена, они не уважали Обаму. Они уважают меня», - ответил на это президент США.

Трамп также сказал на встрече с президентом Зеленским, что он выступает и за Украину, и за Россию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com