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Стало известно о скандальном поведении властей во время эпидемии COVID-19

  • 3.02.2025, 8:10
  • 5,476
Стало известно о скандальном поведении властей во время эпидемии COVID-19

Вакцины просто сливали, пока белорусы гибли от вируса.

Часть вакцинаций – вымышленные, вакцины слиты в окружающую среду и вред от них исчезнет минимум через десяток лет. Подобные практики укоренены в здравоохранении и существуют долгие годы, но прокуратура нашла только четыре случая слива вакцин от коронавируса. Фактически же только потери от слива можно оценить в десятки миллионов рублей, без учета ущерба окружающей среде и строительства ненужного завода в Витебской области.

К таким выводам приходит 1by.green в своем расследовании.

Желаемое вместо действительного

Эпидемия Covid-19 привела к миллионам смертей по всему миру. Это опасное и быстро распространяющееся заболевание, которое требовало решительных действий от правительств всех стран. В Беларуси их тоже предприняли, но это было не то, чего можно ожидать, отмечает издание.

Госструктуры быстро и решительно сымитировали бурную работу, в том числе и в вопросах вакцинации населения. Это произошло из-за цели любой ценой выполнить целевые показатели Минздрава – такова особенность системы здравоохранения в Беларуси.

Ненужные траты на закупки вакцин в Беларуси составили миллионы, уверены расследователи. Они отмечают, что в ЕС признали, что вакцин произвели слишком много – но в Беларуси нет никаких сообщений о лишних или испорченных дозах.

Есть лишь новости о том, что страна строит собственный завод, вложила в него 30 миллионов долларов так и не достроив. Кстати, по информации от начала ноября 2024 года, бывшего гендиректора будут судить, но связано ли это с вакциной – неясно.

Вакцинацию подделывают, чтобы не лишили премии

О том, что вакцинацию часто имитировали, можно судить хотя бы по тому, что так происходит и с сезонными вакцинами в Беларуси.

Из общения с десятком медиков из разных учреждений здравоохранения получен ряд подтверждений фальсификации статистики по охвату профилактическими прививками. В частности, даже медики из стационаров, где не проводятся вакцинации населения, заявляют о том, что они были свидетелями фактов оформления фиктивных прививок от гриппа для сотрудников, отмечают расследователи.

Но, возможно, ситуация в Беларуси меняется. «Белые халаты» отмечают, что вдвое упала доля вакцинации от гриппа: если на 14 декабря 2022 года было вакцинировано 40% подлежащих вакцинации граждан, то 14 декабря 2023 года – уже всего 20%.

«Белые халаты» предполагают, что уменьшение манипуляций со статистикой связано с уголовными делами, заведенными на медиков за фальсификацию данных о вакцинации населения и незаконную утилизацию вакцин.

То же предполагает один из источников издания среди медработников. В его опыте доля вакцинации от гриппа составляла всего лишь 5%, остальные вакцины сливались в канализацию. Но если ранее, по словам источника, сотрудники легче шли на фальсификацию документов, то в последнее время стали ей сопротивляться, потому что знают примеры, когда другие медработники понесли наказание.

Миссия выполнима? Как Минздрав вакцинировал население

Расследователи отмечают, что не нашли подтверждений, что подобная ситуация складывалась с так называемыми календарными вакцинами – например, от кори, краснухи, паротита и так далее. А вот с вакцинами от Covid-19 факты, показания свидетелей и расчеты четко показывают целенаправленную фальсификацию данных.

О начале вакцинации против коронавируса объявили в конце 2020 года, а делать ее стали в середине января. За девять с половиной месяцев, с середины января по конец октября, было привито около 2,7 миллиона человек, тогда же министр здравоохранения сказал, что привить надо 5 миллионов человек к концу года. И система приступила.

К концу декабря госСМИ заявили, что полностью вакцинировано 3,47 миллиона белорусов, но это меньше нужного. Посчитав частично вакцинированных, чиновники получили цифру получше – более 4,5 миллионов.

Что не так? Во-первых, это выглядит как попытка подогнать цифры под желаемое. Во-вторых, можно ли им верить? Минздрав уже ловили на ошибках в данных, и в данном случае тоже есть вопросы. Они касаются динамики вакцинации.

По расчетам журналистов, в месяц в среднем в Беларуси вакцинировали 644 тысячи человек, или примерно 25-30 тысяч в день. Вероятно, в отдельные дни это было больше или меньше, но в целом прививочный кабинет за день может принять десятки взрослых людей – до 100 или 120 человек.

Неизвестным образом в некоторые дни работоспособность системы резко возрастала, и вместо в среднем 30 тысяч человек в день медики прививали на порядок больше.

— За два дня — 17 и 18 ноября — первую дозу вакцины получили около 52 тысяч пациентов. То есть в среднем около 26 тысяч в день, – пишут журналисты «Еврорадио». Они же обратили внимание на пики прививок, «рекордную вакцинацию».

9 декабря за день было полностью привито 72 тысячи человек, что намного выше средней цифры, и логичного объяснения этому нигде нет. Тут можно предположить два варианта: либо Минздрав и медработники очень спешили работать перед концом отчетного периода, либо они фальсифицировали повышенные темпы работы.

С этим соседствуют другие факты, подтверждающие, что как минимум в некоторых учреждениях здравоохранения имел место незаконный слив или выброс вакцин от коронавируса.

Прокуратура нашла четыре случая «утилизации» вакцин

Все шло неплохо примерно до весны 2021 года. По сообщениям Минздрава, к 13 апреля 2021 года более 130 тысяч человек получили первую дозу вакцины против Covid-19, более 41,7 тысяч человек прошли полный курс вакцинации.

Но уже в мае 2023 чиновники заявили, что в Минской и Гомельской области нашли на свалках кое-что интересное. Было обнаружено более 6 тысяч упаковок с вакцинами от Covid-19 на сумму более 180 тысяч рублей, было заявлено о заведении уголовных дел.

Также в публичном доступе есть информация о нескольких случаях, когда уничтожение вакцин было зафиксировано, оценен ущерб и заведены уголовные дела. Это было в Брестском районе, в Гомеле, Минской и Витебской области.

В июле 2023 прокуратура впервые объявила о случае в Брестском районе, когда за период с 2 декабря 2021 года по 19 июня 2022 года незаконно была уничтожена партия вакцин от Covid-19 на сумму в 93 тысячи рублей. И уже в ноябре 2023 уже в Гомеле были выявлены факты систематического уничтожения вакцин в течение двух лет. Это происходило в одной из поликлиник, в том числе от Covid-19 и гриппа, стоимость оценивается в сумму свыше 2,7 миллионов рублей. В июне 2024 года суд признал вину обвиняемых.

В апреле 2024 уже в Витебской области прокуратура заявила о фактах уничтожения 4,5 тысяч доз вакцины против Covid-19 на 52,5 тысяч рублей в период с 2 декабря 2021 по 19 июня 2022, за что медик была приговорена к пяти годам лишения свободы с отсрочкой.

Таким образом, в Беларуси как минимум в четырех местах систематически уничтожались вакцины от Covid-19 с фальсификацией статистики для выполнения плановых показателей в больших объемах.

Также в Беларуси существует практика фальсификации целевых показателей по охвату вакцинацией населения. Опираясь на данные прокуратуры, расследователи полагают, что цифры по вакцинации были завышены в диапазоне от 3,3 до 10%.

Куда девали неиспользованные вакцины и опасно ли это?

Каким способом были утилизированы вакцины, на сайте прокуратуры точно не указывается. Источники авторов расследования говорят, что чаще всего их просто выливают в раковину – в контексте России такой порядок называют «упрощенным».

В отношении вакцин от коронавируса такой способ неприменим. Под видом граждан, расследователи обратились к предприятиям-переработчикам. Там уточнили, что утилизировать вакцины в Беларуси нужно.

Вакцины от коронавируса относятся к третьему классу опасности из четырех (фармацевтические отходы, умеренно опасные, самый высокий класс – первый, большинство опасных отходов относятся к третьему).

Они поставляются в ампулах, а утилизировать их нужно путем высокотемпературного двухступенчатого сжигания.

Специалисты предприятия пояснили, что степень воздействия веществ третьего класса опасности на окружающую среду «средняя». Восстановление займет от 10 лет, но как конкретно вакцина в качестве загрязнителя воздействует на человека – там сказать не смогли.

На попытку узнать о токсичности вакцин или правильной их утилизации у структур Минприроды там ответили, что наилучший способ утилизации отходов – это их использование. Если оно невозможно – утилизировать, если нельзя утилизировать – хранить дальше.

Куда попадет вакцина, если слить ее в раковину?

Что касается слива вакцин в канализацию, то это отдельный аспект: если происходит слив не в рамках утилизации, то значит очистные системы не очистят воды надлежащим образом.

Медицинские загрязнители регулярно попадают в окружающую среду. Опасность их в том, что они влияют на репродуктивную функцию, провоцируют почечную недостаточность, изменения в поведенческих реакциях.

Информации о том, опасны ли именно отходы российских вакцин, в открытом доступе мало. Но есть информация о так называемых остаточных дозах других вакцин – они попадают в окружающую среду вместе с не совсем чистой упаковкой от использованных доз. Исследователи пишут, что вакцины содержат опасные для человека консерванты.

С химической точки зрения отходы вакцин вряд ли опасны, объясняет популяризатор химии Сергей Бесараб, а вот с биологической – стоит задуматься.

— Здесь целесообразнее рассматривать эти вакцины как биологически опасный отход, который должен утилизироваться по отдельному протоколу биологической безопасности. Лучше всего с предварительным обезвреживанием каким-нибудь окислителем с активным кислородом.

Здравый смысл подсказывает, что искусственный вирусологический материал не должен попадать в канализацию без предварительного обезвреживания. Хотя бы потому, что канализационная вода, в отличие от питьевой воды, не проходит никакой дезинфицирующей обработки, — подчеркивает Бесараб.

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