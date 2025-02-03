Ультиматум США: Панама может разорвать договор с Китаем

Ультиматум США: Панама может разорвать договор с Китаем3
- 3.02.2025, 9:12
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Страна выходит из инициативы «Один пояс, один путь».
Государственный секретарь США Марко Рубио во время визита в Панаму 2 февраля потребовал от страны уменьшить влияние Китая на Панамский канал, сообщается на сайте Белого дома.
Рубио во время своей первой зарубежной поездки на посту госсекретаря встретился с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино и министром иностранных дел Хавьером Мартинесом-Ачей, чтобы обсудить «региональные и глобальные проблемы».
Рубио сообщил, что президент США Дональд Трамп принял предварительное решение о том, что нынешнее влияния Китая на район Панамского канала «представляет угрозу» и является нарушением Договора о постоянном нейтралитете и эксплуатации канала.
«Государственный секретарь Рубио ясно дал понять, что этот статус-кво неприемлем и что в отсутствие немедленных изменений он потребует от Соединенных Штатов принятия мер, необходимых для защиты своих прав в соответствии с договором», — сказано в сообщении.
Вскоре после встречи Мулино заявил журналистам, что ответил на обеспокоенность Вашингтона относительно влияния Пекина, пишет CNN. Президент страны сообщил, что не будет продлевать меморандум от 2017 года о присоединении к инициативе Китая «Один пояс, один путь». Он предположил, что соглашение с Пекином может быть расторгнуто досрочно.