закрыть
3 февраля 2025, понедельник, 11:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ультиматум США: Панама может разорвать договор с Китаем

3
  • 3.02.2025, 9:12
  • 6,800
Ультиматум США: Панама может разорвать договор с Китаем

Страна выходит из инициативы «Один пояс, один путь».

Государственный секретарь США Марко Рубио во время визита в Панаму 2 февраля потребовал от страны уменьшить влияние Китая на Панамский канал, сообщается на сайте Белого дома.

Рубио во время своей первой зарубежной поездки на посту госсекретаря встретился с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино и министром иностранных дел Хавьером Мартинесом-Ачей, чтобы обсудить «региональные и глобальные проблемы».

Рубио сообщил, что президент США Дональд Трамп принял предварительное решение о том, что нынешнее влияния Китая на район Панамского канала «представляет угрозу» и является нарушением Договора о постоянном нейтралитете и эксплуатации канала.

«Государственный секретарь Рубио ясно дал понять, что этот статус-кво неприемлем и что в отсутствие немедленных изменений он потребует от Соединенных Штатов принятия мер, необходимых для защиты своих прав в соответствии с договором», — сказано в сообщении.

Вскоре после встречи Мулино заявил журналистам, что ответил на обеспокоенность Вашингтона относительно влияния Пекина, пишет CNN. Президент страны сообщил, что не будет продлевать меморандум от 2017 года о присоединении к инициативе Китая «Один пояс, один путь». Он предположил, что соглашение с Пекином может быть расторгнуто досрочно.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов