В США двигатель пассажирского самолета загорелся во время взлета 3.02.2025, 9:59

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Пассажиры увидели возгорание из иллюминатора.

Пассажиры самолета американской авиакомпании United Airlines, который должен был отправиться из Хьюстона в Нью-Йорк, были эвакуированы после того, как самолет загорелся во время взлета. Об этом 2 февраля сообщает телеканал Fox 26.

«О пострадавших не сообщается. (…) 104 пассажира и пять членов экипажа были эвакуированы», - отмечает СМИ.

По данным телеканала, во время взлета у лайнера возникли проблемы с двигателем. Пассажиры из иллюминаторов заметили воспламенение в районе крыла. Специалисты приступили к расследованию причин инцидента.

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