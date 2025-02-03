В США двигатель пассажирского самолета загорелся во время взлета
- 3.02.2025, 9:59
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Пассажиры увидели возгорание из иллюминатора.
Пассажиры самолета американской авиакомпании United Airlines, который должен был отправиться из Хьюстона в Нью-Йорк, были эвакуированы после того, как самолет загорелся во время взлета. Об этом 2 февраля сообщает телеканал Fox 26.
«О пострадавших не сообщается. (…) 104 пассажира и пять членов экипажа были эвакуированы», - отмечает СМИ.
По данным телеканала, во время взлета у лайнера возникли проблемы с двигателем. Пассажиры из иллюминаторов заметили воспламенение в районе крыла. Специалисты приступили к расследованию причин инцидента.