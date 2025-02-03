ВСУ усиливают оборону: Сырский подвел итоги января и озвучил приоритеты на февраль 2 3.02.2025, 11:09

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Ситуация сложная, но Украина достойно дает отпор.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по итогам деятельности Вооруженных Сил Украины в первом месяце 2025 года. Также были поставлены задачи в феврале.

Об этом он написал у себя в Facebook.

- Ситуация сложная, но мы достойно даем отпор. Продолжаем результативно уничтожать военные объекты противника с целью уменьшения его ударного потенциала. Уничтожаем врага как на территории Украины, так и в России. Среди приоритетов - в том числе и операция в Курской области и поражение военных объектов вглубь страны-агрессора, - написал Сырский.

По его словам, основные усилия будут сосредоточены на удержании рубежей и недопущении продвижения противника, усилении подготовки военнослужащих и наращивании беспилотной составляющей.

В частности, в Украине продолжается развитие соединений и частей Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, морской пехоты, Сил беспилотных систем. Это происходит за счет наращивания беспилотных систем в их составе.

- На земле прежде всего насыщаем личным составом и техникой те подразделения, которые уже ведут оборону на переднем крае. В то же время продолжаются мероприятия по перемещению и командировке военнослужащих из небоевых в боевые воинские части, - отметил главком.

Он также считает, что необходимо улучшить работу в направлении рекрутинга и усиления психологической устойчивости воинов. Сырский заявил, что меры по адаптации новичков, прибывающих из учебных центров, должны проводиться еще до начала их привлечения к выполнению боевых задач. Ведь от того как они будут подготовлены зависит устойчивость войска.

- В январе мы смогли несколько увеличить количество подразделений, которые выводятся на восстановление боеспособности. Есть соответствующие планы и на следующий период. Учитываем вызовы времени и работаем на усиление армии даже в тех непростых условиях, которые сложились. Продолжается реформа организационной структуры Вооруженных сил. Приступили к реализации мероприятий по переходу на корпусную структуру, - написал Сырский.

По его словам, февраль будет непростой для украинского войска, но и россиянам «придется несладко».

- Определил задачи соответствующим командованием и органам военного управления. Противник не уменьшает интенсивность своих атак, и именно на этом фоне будет происходить выполнение наших задач, - подчеркнул Сырский.

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