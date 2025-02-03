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ЕС объявил об ужесточении контроля за наличными платежами с 2027-го года

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  • 3.02.2025, 11:11
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ЕС объявил об ужесточении контроля за наличными платежами с 2027-го года

Как это повлияет на белорусов?

Европейский Союз ввел новые ограничения на расчёты наличными. С 2027 года в странах ЕС будет запрещено проводить наличные платежи на сумму, превышающую 10 000 евро. Кроме того, для транзакций свыше 3 000 евро будет обязательна проверка личности, сообщил biznes.interia.pl.

Эти меры, по словам издания, направлены на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ограничения распространяются на все валюты, действующие на территории ЕС, но отдельные государства смогут устанавливать более жёсткие лимиты. Это означает, что в ряде случаев сделать покупку за наличные будет невозможно.

Новые правила затронули широкий круг организаций, включая банки, финансовые учреждения, агентства недвижимости, казино и продавцов предметов роскоши. Дополнительные ограничения ввели и для операций с криптовалютами — платформы и операторы кошельков будут обязаны верифицировать клиентов при транзакциях свыше 1 000 евро.

В некоторых странах ЕС уже действуют схожие нормы. Например, в Польше компании не могут совершать наличные платежи на сумму свыше 15 000 злотых — все такие транзакции должны проходить безналично. Однако новые правила распространяются не только на предпринимателей, но и на частных лиц.

Для белорусов, в частности, это сулит определённые сложности при совершении крупных сделок в соседней стране. Например, при покупке автомобилей на вторичном рынке — после введения ограничений на наличные расчёты оплатить подержанное авто, судя по всему, можно будет только посредством банковского перевода, что, с учётом действующих экономических санкций, затрагивающих в том числе и банковский сектор, может быть достаточно проблематичным.

Запрет на наличные расчёты свыше 10 000 евро вступит в силу с 2027 года, но для спортивных клубов предусмотрен более продолжительный переходный период — для них новые требования начнут действовать с 2029 года.

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