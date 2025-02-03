Взорванный в Москве главарь террористов оказался близким к Януковичу криминальным авторитетом 3.02.2025, 12:12

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Армен Саркисян

Армен Саркисян причастен к убийствам в Украине.

В результате взрыва, который прогремел в столице страны-агрессора РФ 3 февраля, мог погибнуть президент Федерации бокса так называемой «ДНР» и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, пишет New Voice.

Криминальный авторитет Армен Саркисян, который входит в близкое окружение бывшего президента-беглеца Виктора Януковича, с мая 2014 года находится в международном розыске за причастность к организации убийств в центре Киева.

В декабре 2024 года Саркисян получил подозрение за вербовку заключенных на войну против Украины. Как сообщали в Службе безопасности Украины, правоохранители установили, что Армен Саркисян, известный как Армен Горловский, скрывается на временно оккупированной территории Донецкой области и сотрудничает с ФСБ России.

По данным СБУ, после полномасштабного вторжения РФ в Украину поручили создать боевую группировку — новое формирование получило название «отдельный батальон спецназначения «АрБАТ», а в его состав вошли рецидивисты, осужденные за тяжкие преступления. Для вербовки заключенных российские спецслужбы назначили Саркисяна так называемым «смотрящим» за тюрьмами на временно оккупированных территориях Донбасса.

Боевики группировки «АрБАТ» сначала действовали на Торецком направлении, а затем были переброшены в Курскую область для штурмовых операций против украинских военных.

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