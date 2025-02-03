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Взорванный в Москве глава террористов скончался в больнице

  • 3.02.2025, 13:35
  • 8,780
Взорванный в Москве глава террористов скончался в больнице
Армен Саркисян

Он причастен к деятельности «титушек» на украинском Майдане.

Президент федерации бокса «ДНР» и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян скончался в реанимации одной из московских больниц, сообщают росСМИ.

Напомним, сегодня Москве в жилом комплексе «Алые Паруса» произошел взрыв. Российские правоохранители заявили, что по уточненным данным, в результате взрыва получил тяжелое ранение Армен Саркисян, известный также как Армен Горловский. Он - организатор «титушек» Майдана и создатель «Армянского батальона» в войне против Украины.

В декабре 2024 года Армену Саркисяну сообщили о подозрении за вербовку заключенных Донетчины на войну против Украины. Сообщалось, что так называемый смотрящий за временно оккупированными территориями Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей помогал оккупационным властям создавать незаконные вооруженные формирования из числа заключенных.

Уроженец ныне оккупированной Горловки 44-летний Армен Саркисян с 2014 года находится в розыске по подозрению в организации «титушек» Майдана. По данным следствия, 17 февраля 2014-го, действуя в интересах экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и своих бизнес-партнеров, он поручил Юрию Крысину найти 200-300 человек для «охраны общественного порядка» в правительственном квартале, что привело к убийству журналиста Вячеслава Веремия.

По словам Юрия Крысина, он тогда получил 20 тысяч долларов от Армена Саркисяна «за охрану правительственного квартала». Крысин раздал по 1000 гривен соучастникам, а остальное оставил себе. Украинский суд приговорил Юрия Крысина к 5 годам лишения свободы. Впоследствии он получил второй приговор по подозрению в организации пыток активистов Майдана по указанию бизнесмена времен Януковича, который скрывается в РФ Алексея Чеботарева. В общем Крысин будет находиться в тюрьме до 2026 года.

Летом 2019 года Юрий Крысин пытался изменить показания и удалить из них упоминание именно об Армене Саркисяне, подчеркивая, что якобы оговорил его из-за финансового конфликта. Это происходило накануне рассмотрения кассационной жалобы.

Во времена Януковича Саркисян был влиятельным криминальным авторитетом по прозвищу «Армен Горловский», приближенным к экс-депутату от «Партии регионов» Юрию Иванющенко (Юра Енакиевский). Последнего в 2019 сняли с розыска, ссылаясь на постановление прокуратуры о закрытии производства. Саркисяна также называют теневым надзирателем всего бизнеса в оккупированной Горловке. Там он имеет собственные кафе и организовывает открытие боксерских клубов. По данным ГУР, с 24 февраля он занимается мародерством и «отжимом» бизнесов на оккупированных территориях Украины.

В 2018 году украинские правоохранители сообщили о якобы задержании Саркисяна во Франции, однако - потом заявили, что это не тот человек. Информацию о задержании опроверг и сам подозреваемый, отметив, что находится в России.

Также СМИ публиковали фото Армена Саркисяна с правой рукой главы Чечни Рамзана Кадырова, депутатом Госдумы РФ Адамом Делимхановым.

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