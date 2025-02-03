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За прошлый год Россия отправила в Беларусь более 200 вагонов с военными грузами

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  • 3.02.2025, 15:04
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За прошлый год Россия отправила в Беларусь более 200 вагонов с военными грузами

Везли боеприпасы, радиолокационные комплексы, ЗРК «Тор».

Из России в Беларусь за прошлый год железной дорогой доставили как минимум 216 вагонов с грузами военного назначения.

Как сообщает «Сообщество железнодорожников Беларуси», отправителями были 19 предприятий ВПК РФ и структур Вооруженных сил РФ. Технику, боеприпасы и комплектующие в Беларусь направлялись с российских железнодорожных станций Усад, Стройка, Правдинск, Вожой, Пенза IV, Красный Бор, Вагонозавод, Чебоксары, Ейск, Котово, Марцево, Морозовская, Патрикеево и т.д.

Например, на адрес 1052-го отдельного радиотехнического батальона в Мозыре были доставлены четыре вагона с радиолокационными комплексами. А 25-й арсенал ракетно-артиллерийского вооружения получил 10 вагонов с зенитно-ракетными комплексами «Тор-М2».

Всего грузы были доставлены на адрес десяти белорусских воинских частей. Наибольшее количество вагонов в прошлом году пришло на станцию Прудок Витебского отделения железной дороги — 60 единиц. Они были отправлены в адрес 2631-й авиационной базы хранения ракетного вооружения и боеприпасов Минобороны Беларуси (в/ч 94017). Как говорят в сообществе железнодорожников, преимущественно это были авиационные средства поражения.

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