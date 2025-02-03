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Сырский объявил о переводе ВСУ на корпусную структуру войск

  • 3.02.2025, 19:12
  • 1,418
Сырский объявил о переводе ВСУ на корпусную структуру войск
Александр Сырский

Армия Украины начала проведение структурной реорганизации.

Армия Украины начала проведение структурной реорганизации, переходя на корпусную структуру организации войск. Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил в своем телеграм-канале.

«Продолжается реформа организационной структуры Вооруженных сил. Приступили к реализации мероприятий по переходу на корпусную структуру», — написал Сырский.

Главком отметил, что февраль будет непростым для украинской армии. Сырский добавил, что сейчас армия сосредотачивает основные усилия прежде всего на устойчивом удержании рубежей, а также на «недопущении продвижения противника, усилении подготовки военнослужащих и наращивании беспилотной составляющей».

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