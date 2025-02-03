Сырский объявил о переводе ВСУ на корпусную структуру войск
- 3.02.2025, 19:12
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Армия Украины начала проведение структурной реорганизации.
Армия Украины начала проведение структурной реорганизации, переходя на корпусную структуру организации войск. Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил в своем телеграм-канале.
«Продолжается реформа организационной структуры Вооруженных сил. Приступили к реализации мероприятий по переходу на корпусную структуру», — написал Сырский.
Главком отметил, что февраль будет непростым для украинской армии. Сырский добавил, что сейчас армия сосредотачивает основные усилия прежде всего на устойчивом удержании рубежей, а также на «недопущении продвижения противника, усилении подготовки военнослужащих и наращивании беспилотной составляющей».