Сырский объявил о переводе ВСУ на корпусную структуру войск 3.02.2025, 19:12

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Александр Сырский

Армия Украины начала проведение структурной реорганизации.

Армия Украины начала проведение структурной реорганизации, переходя на корпусную структуру организации войск. Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил в своем телеграм-канале.

«Продолжается реформа организационной структуры Вооруженных сил. Приступили к реализации мероприятий по переходу на корпусную структуру», — написал Сырский.

Главком отметил, что февраль будет непростым для украинской армии. Сырский добавил, что сейчас армия сосредотачивает основные усилия прежде всего на устойчивом удержании рубежей, а также на «недопущении продвижения противника, усилении подготовки военнослужащих и наращивании беспилотной составляющей».

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