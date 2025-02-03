Контрабанда сигарет из Беларуси в Литву существенно сократилась 3.02.2025, 20:38

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В 2024 году пограничники конфисковали 1 млн 386 тыс. 714 пачек контрабандных сигарет, из них 1,2 млн — белорусского производства, сообщила Служба охраны государственной границы (СОГГ) Литвы.

Отмечается, что сумма ущерба государству от контрабанды сигарет составила почти 5,4 млн евро, а стоимость конфискованных табачных изделий — более 6,1 млн евро.

В 2024 году литовские пограничники задержали 340 человек за контрабанду или незаконную перевозку подакцизных товаров. В 2023 году таких было 447, в 2022-м — 475. Контрабанду в основном перевозили граждане Литвы, подчеркивает пограничная служба.

Вместе с тем, по данным СОГГ, по сравнению с 2023 годом количество конфискованных пачек сигарет уменьшилось в 1,7 раза (было 2,5 млн пачек), а по сравнению с 2022-м — более чем в три раза (4,3 млн).

Сообщается, что ограда высотой пять метров вдоль границы и система видеонаблюдения стали значительными препятствиями для контрабанды сигарет. Кроме того, повлияло закрытие пограничных пунктов с Беларусью.

С другой стороны, контрабанда расширила свои технические возможности: за год на литовско-белорусской границе было перехвачено 226 воздушных шаров с сигаретами и 54 беспилотника.

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