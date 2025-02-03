Украина уже использует лазерное оружие

Украина уже использует лазерное оружие1
- 3.02.2025, 21:06
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Что известно.
Украинские военные уже располагают лазерными технологиями, способными поражать цели. Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский в интервью «Радио Свобода», обнародованном 3 февраля 2025 года.
Украинские разработчики активно работают над новыми методами борьбы с российскими беспилотниками и «шахедами». По словам Сухаревского, лазерные технологии уже сейчас могут поражать объекты на определенной высоте.
Кроме лазеров, украинские FPV-дроны начали охотиться на российские разведывательные БПЛА. Это существенно снизило интенсивность вражеских разведполетов в десятки раз.
«Этим шагом мы очень удивили противника. Такую истерику Шерлок на болотах давно не слышал», - добавил Сухаревский, подчеркивая эффективность новой тактики ВСУ.
Украина не только успешно применяет передовые военные технологии, но опережает противника в динамике развития беспилотных систем и средств ПВО.