Ученые: Гнев может повысить креативность 4.02.2025, 10:09

Но с оговорками.

Гнев может усиливать креативность, особенно если задействованы воображение и стремление к разрушительным идеям. Такой вывод сделали ученые, проанализировав данные из 23 научных работ, пишет «Хайтек».

Гнев — это реакция на угрозы, несправедливость или разочарование. Он сопровождается учащенным сердцебиением, напряжением и побуждает человека решать проблемы или защищаться. Однако влияние гнева на креативность до сих пор вызывает споры. Одни исследования показывают, что он усиливает творческое мышление, другие — что мешает ему.

Группа ученых под руководством Ляньюй Син решила детально изучить этот вопрос. Они провели метаанализ, изучив 2947 научных работ, посвященных связи креативности и гнева. В окончательный анализ вошли 23 исследования, в которых участвовали 2413 человек.

Результаты показали слабую, но положительную связь между гневом и творческой продуктивностью. В среднем люди, испытывавшие гнев, немного лучше справлялись с креативными задачами. Однако сила этой связи зависела от нескольких факторов.

Во-первых, эффект гнева на креативность оказался заметнее в странах Восточной Азии, тогда как в западных странах он практически не наблюдался. Во-вторых, в новых исследованиях связь была выражена сильнее, чем в старых.

Кроме того, гнев особенно усиливал так называемую «вредоносную креативность» — создание идей и решений с целью нанести вред или обойти этические нормы. Также он больше влиял на творчество в задачах, связанных с воображением. Экспериментальные исследования, где ученые намеренно вызывали у участников гнев, чаще фиксировали этот эффект, чем работы, основанные на естественных эмоциях.

При этом тип креативного задания, конечный результат и временные ограничения не оказали значительного влияния на связь гнева и творчества.

Авторы исследования отмечают, что их работа фокусировалась только на основном эмоциональном состоянии гнева и не учитывала такие вторичные эмоции, как агрессия и враждебность. Эти факторы могут играть важную роль в понимании механизма влияния гнева на креативность.

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