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Китай вводит пошлины на товары из США

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  • 4.02.2025, 10:11
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Китай вводит пошлины на товары из США

Также Пекин начинает расследование в отношении Google.

Во вторник, 4 февраля, Китай ввел пошлины на товары из США в ответ на аналогичные действия президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Министерство финансов Китая заявило, что ввело 15% пошлины на американский уголь и сжиженный природный газ, а также 10% на нефть, сельскохозяйственную технику и некоторые автомобили.

В министерстве отметили, что новые тарифы на американский экспорт начнут действовать с 10 февраля.

Отдельно министерство торговли Китая и таможенная администрация заявили, что страна вводит экспортный контроль над вольфрамом, теллуром, рутением, молибденом и товарами, связанными с рутением, чтобы «защитить интересы национальной безопасности».

Кроме того, Китай начинает расследование в отношении компании Google из-за вероятного нарушения антимонопольного законодательства.

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