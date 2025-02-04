Разведка США: Иран изучает способы быстрого создания ядерной бомбы 4.02.2025, 11:20

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В Тегеране боятся нового срока Трампа.

Иран ищет способ создать ядерное оружие за несколько месяцев, а не за год или больше. К такому выводу пришли в разведке США, рассказали New York Times (NYT) знакомые с разведданными источники. По их словам, секретная группа иранских инженеров и ученых-оружейников разрабатывает методы быстрого превращения увеличивших запасов ядерного топлива в оружие на случай, если правительство потребует ускорить создание бомбы.

При этом, как отметили собеседники NYT, власти Ирана пока еще не приняли решения о разработке ядерного оружия, но иранские военные всерьез изучают «новые варианты сдерживания» и защиты от Израиля и США после израильских ударов по территории страны, ослабления ливанской «Хезболлы» и палестинского ХАМАС, а также смены власти в Сирии. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана. После этого страна возобновила производство урана. На текущий момент, по данным NYT, обогащенного до 60% урана Тегерану хватит на четыре–пять бомб.

Вместе с тем есть сигналы о том, что президент Ирана Масуд Пезешкиан стремится к переговорам с новой администрацией США. «Президент Пезешкиан и министерство иностранных дел Ирана, скорее всего, ничего не знают о внутренних ядерных разработках режима», — отметил эксперт по Ирану Карим Саджадпур. По его словам, в стране «уже давно существуют два параллельных режима». До этого оппозиционный Национальный совет сопротивления Ирана, который базируется в Париже, сообщил, что секретное агентство минобороны страны, отвечающее за ядерные разработки, ведет свою деятельность на объектах космической программы Тегерана.

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