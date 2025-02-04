В шведской школе произошла перестрелка 1 4.02.2025, 17:05

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Ранения получили пять человек.

В школе в городе Эребру в центральной части Швеции (в 200 км западнее от Стокгольма) произошла перестрелка. Как пишет BBC со ссылкой на агентства Reuters и AFP, ранения получили пять человек.

На месте работают полицейские, врачи и спасатели.

Полиция квалифицирует произошедшее как тяжкое насильственное преступление.

Инцидент произошел до 13:00 по местному времени. Сотрудники правопорядка заявили о проведении крупной операции, призвав людей держаться подальше от этого района.

«Подтверждено, что пять человек получили ранения, — говорится в заявлении полиции. — В настоящее время это рассматривается как покушение на убийство, поджог и преступление с применением оружия при отягчающих обстоятельствах».

Вероятно, стрельба произошла в Комвуксе, или центре образования для взрослых.

Эти центры посещают в основном те, кто не закончил начальную или среднюю школу.

На кадрах с места происшествия видно большое присутствие полиции, множество машин скорой помощи и автомобилей экстренных служб.

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