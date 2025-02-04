Reuters: Трамп поручит Минфину оказать «максимальное давление» на Иран 2 4.02.2025, 19:06

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Уже сегодня президент США может подписать специальный меморандум.

Дональд Трамп во вторник может подписать меморандум, который возобновит политику «максимального экономического давления» на Иран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американский источник.

«Ожидается, что во вторник президент США Дональд Трамп подпишет меморандум, который возобновит его кампанию «максимального давления» (на Иран. — Прим.) и будет нацелен на перекрытие всех путей к созданию ядерного оружия в Иране», — говорится в сообщении агентства.

По словам собеседника агентства, в меморандуме американский лидер поручит министру финансов США оказать «максимальное экономическое давление» на Иран, в том числе посредством санкций и мер в отношении тех, кто нарушает действующие санкции.

Во вторник газета The New York Times сообщила о полученных американцами разведданых в отношении Ирана. Как утверждают источники газеты, разведка США выяснила, что группа иранских ученых работает над ускоренным способом создания ядерного оружия .

У новой американской администрации вопрос об иранском ядерном оружии входит в число приоритетных. В первом программном интервью в этом году Дональд Трамп заявил, что главное, чего он хочет добиться от Тегерана, — предотвратить угрозу появления у него ядерного оружия.

В 2018 году Дональд Трамп объявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Американский лидер тогда утверждал, что США располагают доказательствами разработки Ираном ядерного оружия в обход СВПД.

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