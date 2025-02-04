Запасы валюты в банках РФ упали до 16-летнего минимума 1 4.02.2025, 21:37

Финансовые мосты РФ с миром рушатся.

Валютный баланс банковской системы России продолжается «сдуваться» по мере того, как западные санкции усиливаются, а финансовые мосты с миром — рушатся.

По состоянию на ноябрь 2024 года на клиентских счетах физических и юридических лиц в банках РФ находилось $159 млрд — минимальный объем валюты с 2008 года, следует из статистики ЦБ РФ, передает The Moscow Times.

В декабре с клиентских счетов утекло еще $4,9 млрд, а за четвертый квартал — $15,9 млрд, оценивает управляющий директор ГПБ Private Banking Егор Сусин на основе данных Центробанка по денежной массе. С начала войны валютные счета опустели на 40%, или $104 млрд, что стало рекордным оттоком за всю историю доступной статистики Центробанка.

Со счетов физлиц утекло $52 млрд после того, как сотни тысяч граждан покинули Россию и эвакуировали свои сбережения. Бизнес вывел или конвертировал $44 млрд, или треть запасов валюты, что имел перед вторжением в Украину.

Судя по всему, от валюты активно избавляется «Сургутнефтегаз», пишет экономист Виктор Тунев. До войны компания, которая два десятилетия сохраняет в тайне своих истинных бенефициаров, держала на счетах $61 млрд — сумму, превышающую золотовалютные резервы, например, Колумбии ($57 млрд) или ЮАР ($53 млрд). По оценкам Тунева, в 2023 году «Сургунефтегаз» конвертировал в рублевые активы около трети валютных запасов, или $20 млрд, а в конце 2024 года, после попадания под блокирующие санкции США, — еще около $10 млрд.

Желающих разместить валюту в российских банках становится все меньше. После того, как летом ЦБ смягчил нормативы обязательной продажи валюты, экспортеры оставляют часть выручки на счетах за границей, отмечает аналитик БКС Илья Федоров. Только за декабрь валютные активы бизнеса увеличились на $4,9 млрд, указывает он.

Кроме того, сказываются проблемы с платежами, из-за которых средства за продажу сырья «зависают» за границей: по оценкам MoneyRoo, в прошлом году до страны не дошла выручка на $30 млрд.

Остающиеся за рубежом сырьевые доходы превратились де-факто «теневые резервы» России, писал ранее научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге. По его оценкам, объем такой секретной кубышки составляет $180 млрд и равен половине российского федерального бюджета ($406 млрд), сопоставим со всем золотым запасом ЦБ ($188 млрд).

О «теневых резервах» известно очень мало, подчеркивает Клюге: загадкой остаются как страны, где они размещены, так и то, в какие валюты или активы они вложены. В статистике западных стран этих денег не видно, отмечает эксперт, а значит, скорее всего, валюта спрятана в государствах, которые Кремль называет «дружественными». Это могут быть, например, Турция или Индия, имеющие большой торговый дефицит с Россией ($3 млрд и $6 млрд в месяц соответственно).

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