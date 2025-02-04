Эрдоган принял в Анкаре временного президента Сирии
- 4.02.2025, 22:01
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Это первая встреча лидеров двух стран с начала войны в Сирии в 2011 году.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре назначенного президентом Сирии в переходный период лидера группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммеда аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аль-Шараа), сообщает турецкое агентство Anadolu Ajansı.
Переговоры между главами проходят в президентском комплексе за закрытыми дверями. Кроме этого, супруга президента Турции Эмине Эрдоган провела встречу с женой нынешнего главы Сирии Латифой Эль Дуруби.
Как отмечало издание Türkiye, президента Сирии пригласил сам Эрдоган, это первая встреча лидеров двух стран с начала войны в Сирии в 2011 году.
По данным газеты, аль-Шараа обсудит с Эрдоганом борьбу с курдскими отрядами самообороны, группировкой «Исламское государство» и Израилем, а также восстановление Сирии и открытие транспортных маршрутов. В ходе встречи стороны подпишут «критически важные соглашения».