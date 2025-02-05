Белорус, оштрафованный за пьяное вождение, добился пересмотра закона через Конституционный суд 7 5.02.2025, 10:27

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Как у него получилось?

Конституционный суд Республики Беларусь вынес решение по жалобе гражданина Антона Гницевича, который оспаривал конституционность статьи 12.4 Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях (ПИКоАП). По мнению заявителя, статья нарушала его права в административном процессе. Решение Конституционного суда было опубликовано на Национальном правовом-интернет портале.

Суть жалобы

Гницевич был привлечен к административной ответственности после ДТП, в котором он допустил столкновение с другим автомобилем, оставил место аварии и впоследствии был признан находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Ему назначили штраф в размере 245 базовых величин и лишили водительских прав на 7 лет. Он считал, что его дело было рассмотрено неправомерно, поскольку разные правонарушения не были соединены в один процесс, а значит, наказание оказалось более строгим, чем могло быть.

Решение Конституционного суда

Суд признал, что статья 12.4 ПИКоАП соответствует Конституции, так как допускает соединение административных дел, но не обязывает органы это делать. Однако Конституционный суд отметил, что в законодательстве существует правовая неопределенность, поскольку правила соединения административных дел не согласованы с нормами о наложении наказания при нескольких нарушениях (статья 7.4 КоАП).

Что дальше?

Суд рекомендовал законодателям устранить этот пробел, чтобы правила соединения дел и назначения наказаний были более четкими и справедливыми. До внесения изменений в закон правоприменителям предписано учитывать принципы справедливости и разумности при рассмотрении подобных дел.

Решение Конституционного суда является окончательным и не подлежит обжалованию. Теперь «парламенту» предстоит пересмотреть законодательство, чтобы избежать подобных спорных ситуаций в будущем.

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