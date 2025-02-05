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NBC: США решили вывести все войска из Сирии

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  • 5.02.2025, 14:31
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NBC: США решили вывести все войска из Сирии

Пентагон уже готовит конкретные планы.

Министерство обороны США начало разработку плана по выводу всех американских войск из Сирии. Об этом NBC сообщили два источника в Пентагоне.

Они указали, что план разработать поручили после заявлений президента США Дональда Трампа о заинтересованности в выводе войск. Теперь чиновники в Пентагоне разрабатывают планы по выводу войск через 30, 60 или 90 дней.

В пятницу, 31 января, в штаб-квартире Центрального командования США в Тампе советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц провел встречу, на которой обсуждал с высокопоставленными военными руководителями США информацию о положении на Ближнем Востоке, сообщили источники.

Представитель Белого дома заявил NBC, что на встрече Уолтц не обсуждал сокращение численности американских войск в Сирии. «Для Уолтца из Агентства национальной безопасности было бы полезно посетить Центральное командование вооруженных сил США, чтобы получить представление о всем регионе», — указал представитель Белого дома.

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