NBC: США решили вывести все войска из Сирии

NBC: США решили вывести все войска из Сирии3
- 5.02.2025, 14:31
- 2,034
Пентагон уже готовит конкретные планы.
Министерство обороны США начало разработку плана по выводу всех американских войск из Сирии. Об этом NBC сообщили два источника в Пентагоне.
Они указали, что план разработать поручили после заявлений президента США Дональда Трампа о заинтересованности в выводе войск. Теперь чиновники в Пентагоне разрабатывают планы по выводу войск через 30, 60 или 90 дней.
В пятницу, 31 января, в штаб-квартире Центрального командования США в Тампе советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц провел встречу, на которой обсуждал с высокопоставленными военными руководителями США информацию о положении на Ближнем Востоке, сообщили источники.
Представитель Белого дома заявил NBC, что на встрече Уолтц не обсуждал сокращение численности американских войск в Сирии. «Для Уолтца из Агентства национальной безопасности было бы полезно посетить Центральное командование вооруженных сил США, чтобы получить представление о всем регионе», — указал представитель Белого дома.