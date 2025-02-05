NBC: США решили вывести все войска из Сирии 3 5.02.2025, 14:31

2,034

Пентагон уже готовит конкретные планы.

Министерство обороны США начало разработку плана по выводу всех американских войск из Сирии. Об этом NBC сообщили два источника в Пентагоне.

Они указали, что план разработать поручили после заявлений президента США Дональда Трампа о заинтересованности в выводе войск. Теперь чиновники в Пентагоне разрабатывают планы по выводу войск через 30, 60 или 90 дней.

В пятницу, 31 января, в штаб-квартире Центрального командования США в Тампе советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц провел встречу, на которой обсуждал с высокопоставленными военными руководителями США информацию о положении на Ближнем Востоке, сообщили источники.

Представитель Белого дома заявил NBC, что на встрече Уолтц не обсуждал сокращение численности американских войск в Сирии. «Для Уолтца из Агентства национальной безопасности было бы полезно посетить Центральное командование вооруженных сил США, чтобы получить представление о всем регионе», — указал представитель Белого дома.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com