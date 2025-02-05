Нетаньяху во время визита в США подарил Трампу два пейджера

Нетаньяху во время визита в США подарил Трампу два пейджера9
- 5.02.2025, 14:33
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Oбычный и золотой.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в Вашингтон преподнес президенту США Дональду Трампу два пейджера — обычный и золотой. Как сообщил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман, подарок был сделан в память об израильской операции против ливанского движения «Хезболла».
Дональд Трамп в ответ назвал осеннюю операцию 2024 года, в ходе которой у членов «Хезболлы» были уничтожены пейджеры и другая техника, «грандиозной». В знак признательности он подарил Нетаньяху фотографию с их встречи, подписанную словами: «Биби, великий лидер».
Визит израильского премьера в Белый дом длился пять часов. Стороны провели переговоры как в узком, так и в расширенном формате, обсудив ключевые региональные и международные вопросы. Гендельман подчеркнул, что эта встреча стала «самым дружественным визитом между американским президентом и израильским премьер-министром за всю историю».
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Напомним, осенью 2024 года израильские спецслужбы провели масштабную кибероперацию против «Хезболлы», целью которой был вывод из строя коммуникационного оборудования группировки. В результате точечных атак были уничтожены пейджеры, мобильные устройства и системы связи, используемые боевиками.
Операция стала одной из самых сложных и успешных за последние годы: израильские хакеры и спецподразделения в координации с разведкой США смогли перехватить ключевые каналы связи «Хезболлы», что привело к дезорганизации их командования. По данным израильской разведки, это значительно снизило эффективность террористической деятельности группировки в регионе.