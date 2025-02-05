Уволен глава минского ОМОНа Балаба

Уволен глава минского ОМОНа Балаба11
- 5.02.2025, 14:38
- 5,876
Теперь он возглавляет общество «Динамо».
29 января 2025 года Дмитрия Балабу переместили с должности руководителя минского ОМОНа в председатели белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо» — организации, которая занимается спортом, а также отдыхом военнослужащих.
Дмитрий Балаба родился в Молодечненском районе. Под руководством Балабы сотрудники минского ОМОНа в промышленных масштабах, массово и беспощадно калечили тысячи белорусов не обращая внимания на пол и возраст.
Родительский дом Балабы в деревне Городилово сожгли.