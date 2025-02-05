Уволен глава минского ОМОНа Балаба 11 5.02.2025, 14:38

5,876

Дмитрий Балаба

Теперь он возглавляет общество «Динамо».

29 января 2025 года Дмитрия Балабу переместили с должности руководителя минского ОМОНа в председатели белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо» — организации, которая занимается спортом, а также отдыхом военнослужащих.

Дмитрий Балаба родился в Молодечненском районе. Под руководством Балабы сотрудники минского ОМОНа в промышленных масштабах, массово и беспощадно калечили тысячи белорусов не обращая внимания на пол и возраст.

Родительский дом Балабы в деревне Городилово сожгли.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com