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Уволен глава минского ОМОНа Балаба

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  • 5.02.2025, 14:38
  • 5,876
Уволен глава минского ОМОНа Балаба
Дмитрий Балаба

Теперь он возглавляет общество «Динамо».

29 января 2025 года Дмитрия Балабу переместили с должности руководителя минского ОМОНа в председатели белорусского физкультурно-спортивного общества «Динамо» — организации, которая занимается спортом, а также отдыхом военнослужащих. 

Дмитрий Балаба родился в Молодечненском районе. Под руководством Балабы сотрудники минского ОМОНа в промышленных масштабах, массово и беспощадно калечили тысячи белорусов не обращая внимания на пол и возраст.

Родительский дом Балабы в деревне Городилово сожгли.

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