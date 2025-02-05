Дания усилит контроль за танкерами с российской нефтью 5.02.2025, 19:13

Копенгаген начнет проводить государственный портовый контроль судов.

Дания усилит проверки судов, перевозящих российскую нефть через свои проливы, говорится в заявлении на сайте морского управления скандинавской страны.

Контроль будет ужесточен с целью защиты окружающей среды и обеспечения безопасности мореплавания, следует из сообщения. Усилия предпринимаются «в ответ на активность старых судов, перевозящих нефть через Датские проливы».

Датское морское управление начнет проводить государственный портовый контроль судов, которые стоят на якоре за пределами порта Скаген и которые не могут считаться совершающими мирный проход.

Проверки будут сосредоточены на танкерах, поскольку их повреждения или аварии с их участием могут иметь «особенно далеко идущие последствия для безопасности, здоровья и окружающей среды», пояснили в ведомстве.

«Танкеры имеют особенно высокий профиль риска, а это означает, что этому типу судов отдается более высокий приоритет при отборе для контроля, чем другим типам судов», — добавили в управлении.

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