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Экономисты из Британии оценили вклад пива в мировую экономику

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  • 5.02.2025, 20:11
Экономисты из Британии оценили вклад пива в мировую экономику

Цифры удивляют.

В 2023 году вклад пивного сектора в мировой ВВП составил $878 млрд, и $499 млрд из них пришлись на сектор добавленной стоимости — дистрибуцию, розницу и сопутствующие сферы. Эти данные содержатся в отчете Oxford Economics, составленном для Всемирного пивоваренного альянса (WBA), пишет The Drinks Business. Oxford Economics — компания, созданная в 1981 году в сотрудничестве с Оксфордским бизнес-колледжем.

Экономисты оценили влияние отрасли на всех ступенях производства, от получения сырья до выпуска упаковки, поставок и продаж. Ученые обработали данные из 185 стран мира. Выяснилось, что с пивным сектором прямо или косвенно связаны 33 млн рабочих мест в мире — это примерно 10% от их общего количества, пишут аналитики. Непосредственно в производстве заняты 620 тыс. человек, еще около 11,3 млн рабочих мест создают поставки и 21,2 млн — продажи. В целом, по итогам исследования, пивоварение задействовано более чем в 20 других отраслях рынка, а общие налоговые отчисления индустрии за 2023 год составили $376 млрд.

Согласно исследованию, 86% трат пивоварен на сырье и расходные материалы приходится на предприятия той же страны, где производится пиво. Сюда входят закупки хмеля и ячменя в сельскохозяйственном секторе, а также производство бутылок, банок и кег. В отчете говорится, что в некоторых странах (например, в Японии, Германии и Бразилии) этот процент еще выше.

Президент и генеральный директор WBA Джастин Киссинджер, анализируя отчет, отметил, что «большая часть доходов от продажи пива остается в стране, где оно потребляется».

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