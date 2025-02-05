Премьер Франции Байру преодолел второй вотум недоверия 5.02.2025, 20:45

Франсуа Байру

Это открыло путь для утверждения бюджета республики на 2025 год.

5 февраля Нацсобрание (парламент) Франции рассмотрело вотум недоверия правительству Франсуа Байру. Инициатором этого процесса, как и месяц назад, выступила радикально левая партия «Непокоренная Франция» (LFI). Поводом послужило решение главы правительства применить ст. 49.3 Конституции, чтобы обойти голосование по проекту бюджета, который власти республики не могут согласовать с прошлого года. В декабре во Франции был принят чрезвычайный закон для преодоления «шатдауна» в условиях отсутствия бюджета; он позволил исполнительной власти оплачивать текущие расходы, взимать налоги и брать займы для финансирования государства и социального обеспечения.

В результате голосования по вотуму недоверия LFI не удалось заручиться поддержкой своих старших партнеров по левому альянсу в лице Социалистической партии (PS), а также ультраправой партии «Национальное объединение» (RN). Для вотума недоверия требовалась поддержка не менее 288 из 577 депутатов Нацсобрания, а «за» проголосовали только 128.

Отклонение вотума недоверия автоматические означает принятие бюджета на 2025 год Нацсобранием. Окончательное голосование по законопроекту в сенате состоится на следующий день — 6 февраля, пишет Le Monde.

Байру уже удавалось преодолеть вотум недоверия, который LFI выдвигали 5 января. Тогда «за» проголосовал лишь 131 депутат (радикально левых поддержали лишь коммунисты и зеленые). Избежать судьбы своего предшественника, Мишеля Барнье, Байру удалось благодаря сделке с социалистами. Команда премьера на протяжении нескольких недель вела переговоры с ее представителями, чтобы преодолеть угрозу развала. PS потребовала в обмен на свою поддержку пересмотреть осуществленную президентом Макроном пенсионную реформу.

На голосовании 5 февраля большую роль сыграла позиция RN. Лидер партии Жордан Барделла еще накануне рассмотрения вотума недоверия заверил, что не станет голосовать за крах правительства Байру, чтобы не усугублять нестабильную ситуацию в стране. Хотя в декабре именно поддержка ультраправых помогла LFI сместить экс-премьера Мишеля Барнье, который также пытался согласовать бюджет с помощью ст. 49.3 Конституции.

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