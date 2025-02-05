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Bloomberg: США представят план урегулирования войны в Украине

  • 5.02.2025, 21:06
Bloomberg: США представят план урегулирования войны в Украине
Кит Келлог

Ожидается, что это произойдет на Мюнхенской конференции по безопасности.

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог представит план урегулирования войны на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники издания не уточнили, насколько подробными будут обсуждения плана и в каком формате они пройдут.

Как отмечает Bloomberg, в последние недели комментарии Келлога и других чиновников содержали намеки на план достижения того, что союзники Трампа называют «миром через силу». План включает потенциальное замораживание конфликта и оставление оккупированных Россией территорий «в подвешенном состоянии». Также предполагается предоставление Украине гарантий безопасности, однако не уточняется, какими они будут.

В среду Келлог объявил о своем участии в Мюнхенской конференции по безопасности. «Я с нетерпением жду возможности поговорить о цели Дональда Трампа положить конец кровавой и дорогостоящей войне в Украине», – написал он в соцсети X.

Ранее в феврале Келлог заявил, что у команды Трампа существует надежный план для прекращения боевых действий и начала мирных переговоров между Россией и Украиной. По мнению спецпосланника, возможно добиться прекращения огня в срок, исчисляемый месяцами, а не годами. Детали плана он не озвучил.

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