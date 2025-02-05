На белорусско-литовской границе зафиксировали рекордное количество мигрантов 5.02.2025, 22:28

Границу хотели нелегально перейти 48 граждан Афганистана.

За минувшие сутки литовские пограничники зафиксировали рекордное количество мигрантов, которые шли с территории Беларуси. Границу хотели нелегально перейти 48 граждан Афганистана. Обнаружить их помог вертолет пограничников.

Представитель Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишутис рассказал, что большее число мигрантов одновременно фиксировали только в октябре 2023 года — тогда их было 54 человека.

Мигранты разделились на группы: в самой маленькой было четыре человека, в самой большой — 12. У некоторых из них были ножницы для разрезания концертины — колючей проволоки на границе.

«Из этих 48 только 8 проникли в Литву в том месте, где находится Чепкеляйское болото, где нет физического барьера. Их тут же задержали. Остальные, подойдя к физическому заграждению и увидев реагирующих пограничников, как это обычно бывает, побежали обратно в Беларусь и скрылись», — цитирует Delfi слова Мишутиса.

Задержанные мужчины рассказали, что они граждане Афганистана. Документов при них не было, и помощи у литовских пограничников они не просили. Мигранты сказали, что их якобы везли белорусские пограничники и забрали документы.

В 2025 году литовские пограничники предотвратили проникновение в Литву из Беларуси 72 мигрантов. Примерно 20 дней литовские пограничники не фиксировали попыток нелегального перехода границы.

В прошлом году в Литву в запрещенных местах не впустили 1002 мигрантов из Беларуси.

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