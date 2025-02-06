Безработных белорусов будут ссылать в деревни

Безработных белорусов будут ссылать в деревни27
- 6.02.2025, 11:27
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За переезд заплатят круглую сумму.
Минтруда в новой редакции принял Инструкцию о порядке и условиях оказания содействия в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом в другую местность.
Это предусмотрено ведомственным постановлением, пишет tochka.by.
В частности, финансовую поддержку окажут безработным при переезде в сельскую местность.
Ее выплатят в размере девятикратной величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на дату трудоустройства.
Так, с 1 февраля 2025 года это Br4028,76.
Как будет реализован такой механизм
Он предусматривает:
заключение трехстороннего договора между органом по труду, занятости и соцзащите, безработным и нанимателем
выплату денежных средств и контроль за выполнением договорных обязательств.
Документ принят для привлечения и закрепления кадров на селе, а также для оказания дополнительной поддержки привлекаемым на работу в сельскую местность.
Постановление вступит в силу 7 февраля.
@charter97.org Безработных отправляют в деревни за деньги! #безработица #переезд #деревня #выплаты #новости #беларусь #поддержка #экономика ♬ оригинальный звук - Хартия97