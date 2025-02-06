Безработных белорусов будут ссылать в деревни 27 6.02.2025, 11:27

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За переезд заплатят круглую сумму.

Минтруда в новой редакции принял Инструкцию о порядке и условиях оказания содействия в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом в другую местность.

Это предусмотрено ведомственным постановлением, пишет tochka.by.

В частности, финансовую поддержку окажут безработным при переезде в сельскую местность.

Ее выплатят в размере девятикратной величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на дату трудоустройства.

Так, с 1 февраля 2025 года это Br4028,76.

Как будет реализован такой механизм

Он предусматривает:

заключение трехстороннего договора между органом по труду, занятости и соцзащите, безработным и нанимателем

выплату денежных средств и контроль за выполнением договорных обязательств.

Документ принят для привлечения и закрепления кадров на селе, а также для оказания дополнительной поддержки привлекаемым на работу в сельскую местность.

Постановление вступит в силу 7 февраля.

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